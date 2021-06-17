Минск, , 12:51 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии 17 июня проголосовала за законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Документ принят в первом чтении, его представил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

После голосования в верхней палате Нацсобрания (Совете Республики) и подписания Александром Лукашенко новым законом будут изменены законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». По словам главы МВД, нынешний законопроект «очень своевременный» и мотивирован опытом подавления белорусских массовых протестных выступлений в конце 2020 года.

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Новым законом расширяются полномочия Совбеза, в том числе в части «противодействия экстремизму и терроризму». Под экстремизмом в Белоруссии понимается инакомыслие и критика властей, а к терроризму приравнена оппозиционная деятельность.

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Изменения в законодательство позволяют активнее привлекать армию к подавлению выступлений политически нелояльных сограждан. Предусмотрены специальные выплаты и иные поощрения соучастникам политических репрессий. Усовершенствованы функции должностных лиц, требования к ним и обеспечение их деятельности силами и средствами в условиях чрезвычайного и военного положения, а также в иных ситуациях, отнесённых к рискам, вызовам и угрозам национальной безопасности и конституционному строю.

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