Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В квартире и на даче действующего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, а также на даче его матери 17 июня проходят обыски. По предварительной информации, следственные действия связаны с уголовным делом о наркопреступлении, возбужденным в отношении родственника парламентария. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Assembly.spb.ru Максим Резник

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в ведомстве пока воздерживаются от комментариев по поводу обысков в жилых помещениях депутата. Добавим, что мобильный телефон парламентария в настоящий момент также выключен.

Напомним, в марте текущего года следователи приходили с обысками в квартиру дальнего родственника жены Резника Ивана Дорофеева. Следователи нашли в жилом помещении плантацию наркотических растений, а владельца жилья задержали по подозрению в торговле наркотиками. В тот день правоохранители застали выходящим из квартиры самого депутата Резника. После чего он получил в уголовном деле статус свидетеля.

Напомним, Максим Резник намерен участвовать в предстоящих выборах Заксобрания Петербурга в сентябре 2021 года. Он рассчитывает пойти на выборы от «Яблока», хотя несколько лет назад был исключен из этой партии после скандала с возможными подтасовками на выборах в пользу близких Резнику людей.