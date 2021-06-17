Москва, , 12:51 — REGNUM По итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно сказать, что нижняя точка в отношениях России и США, вероятно, пройдена, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Нормализации отношений будет способствовать возврату послов двух стран в столицы, при которых они аккредитованы. Президентам также удалось договориться в Женеве о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам информационной безопасности.

После встречи президенты встретились с журналистами. Владимир Путин выступал первым, по факту он отвечал на враждебные вопросы «враждебных» СМИ. Делал это бодро и очень профессионально. Навязывание темы Навального не сработало.

Владимир Путин также напомнил, что американских инвесторов на недавнем форуме в Питере было больше всех. Если бы состоялись прямые дебаты, Путин бы их, конечно, выиграл. Однако это мало что значит. Байден был слаб и в дебатах с Трампом, но где он, и где Трамп.

Для российского финансового рынка новости имели краткосрочный характер. Хотя зависимость российского рынка акций от американских инвесторов всегда была велика.

Доля иностранцев во free float российских фишек на данный момент составляет 30−40%, в 2008 году (исторический максимум долларового индекса РТС) — 50%, в 1997 году (локальный максимум индекса РТС) — без учета Газпрома и «Сбера» 90%.

Долгосрочная ставка на сокращение санкционного дисконта в оценке российских компаний является вполне оправданной, то есть появился еще один аргумент в пользу покупки «голубых фишек» и индекса Мосбиржи.

Стоит также отметить, что для России цена на нефть намного важней любых санкций. И здесь, конечно, Вашингтон сильно подыграл Кремлю.

Инфляционную волну на мировых рынках подняли центральные банки, закачавшие в финансовую систему $10 трлн денежной эмиссии. За последний год совокупный баланс шести ключевых мировых ЦБ, включая ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии, увеличился с $15 до $25 трлн.

Скорее всего, $100 за баррель в ближайшие два года не за горами. Если говорить о внешней торговле, то Россия и США торгуют мало. Хотя данный показатель, несмотря на санкции, демонстрирует положительную динамику», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве провели первую двустороннюю встречу.

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