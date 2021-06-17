Пекин, , 14:26 — REGNUM Президент США Джо Байден стремился избежать неловких ситуаций, поэтому отказался от совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в Женеве. Об этом политолог Кал Джиллсон заявил 17 июня китайскому изданию China Daily.

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По мнению эксперта, Байден опасался неких инцидентов, принижающих образ серьезных людей, которые ведут серьёзные переговоры. Издание отметило «осторожность» саммита и отсутствие на нём «враждебности».

Газета Global Times указала на отсутствие «напряженного разговора» и «драматической атмосферы». Такой разговор произошёл когда-то на встрече Путина с экс-президентом США Бараком Обамой, а драма ощущалась при встрече Путина с Дональдом Трампом.

Издание отметило, что Путин лучше Байдена работает с прессой, так как перед встречей он предоставил журналистам больше информации.

Новостной портал «Чжунго синьвэнван» отметил, что встреча в Женеве прошла «без кулаков и объятий» и приковала внимание всего мира в условиях «замёрзших» отношений России и США.

Крупные китайские издания перепечатали из соцсети WeChat анализ поведения лидеров России и США. Его автор, журналист Лю Хун указал в числе прочего, что Байден поглядывал в карточку у себя в руках, а Путин был очень расслаблен.

Тема российско-американского саммита стала очень популярной судя по запросам в крупнейшем китайском поисковике Baidu. СМИ КНР констатируют, что саммит прошёл без конкретных результатов, которые бы привели к потеплению отношений Москвы и Вашингтона. Единственный заметный итог — возвращение послов к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели французской газеты Le Figaro считают, что Путин был на саммите в более выгодном положении, чем Байден.

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