Москва, , 12:45 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве углубленно не обсуждали вопрос Украины, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Про «Украину мазком» могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало», — сказал представитель Кремля в эфире «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе разговора «затрагивалась мазком».

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По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно. В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений.