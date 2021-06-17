Владикавказ, , 12:43 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель министерства здравоохранения. Указом врио главы региона Сергея Меняйло на должность врио главы ведомства назначен Сослан Тебиев.

«Возложить на Тебиева Сослана Аркадьевича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, временное исполнение обязанностей министра здравоохранения», — сказано в указе.

Напомним, ранее в отставку был отправлен глава минздрава Тамерлан Гогичаев, проработавший в своей должности всего два с половиной года. Причина его отставки не уточняется.

О Сослане Тебиеве известно, что ему 41 год, он окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. В течение девяти лет работал в центральном аппарате Роспотребнадзора в Москве. Два года замещал должность заместителя главы минздрава Тверской области. Первым замминистра здравоохранения РСО-Алании назначен 29 апреля 2021 года.

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