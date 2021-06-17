Кострома, 17 июня, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Утром 17 июня на единственном мосту через Волгу в Костроме сломался трактор, что спровоцировало значительные пробки в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону. Убрать транспортное средство с переправы удалось лишь через три часа, к 11.30.

Https://www.adm44.ru Волжский мост

Пробки возникли на подъездах к мосту в районе улиц Нижняя Дебря, Калинина, Ивана Сусанина, Подлипаева, Советской, а также в Воскресенском переулке. На момент написания материала наладить движение транспорта не удалось.

Напомним, в последний раз костромичи столкнулись с похожими трудностями 12 мая 2021 года. Тогда на переправе случилось две аварии, машины перегородили две из четырёх полос моста. Этого оказалось достаточно, чтобы парализовать движение в заволжском районе города на несколько часов.