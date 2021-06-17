Вашингтон, , 12:36 — REGNUM В ходе встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена ни разу не была упомянута Грузия. Об этом 16 июня написал экс-посол США в РФ Майкл Макфол на своей странице в соцсети Twitter.

Американский дипломат напомнил, что Байден, будучи вице-президентом США, в марте 2011 года в ходе визита в Москву уже встречался Путиным, когда тот был главой российского правительства.

«Вот что происходит, когда мы на Западе забываем о прошлом и сосредотачиваемся на будущем. На последней встрече Байдена и Путина десять лет назад главной темой была Грузия. Сейчас никто не обсуждает оккупацию», — написал Макфол.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси это называют «оккупацией» грузинской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили: Грузия может исчезнуть с карты мира