В Ярославской области нашли виновных в разрушении новой дороги за 40 млн
Ярославль, 17 июня, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В разрушении многострадальной дороги «Карабиха — Введенье», отремонтированной в прошлом году за 40 млн рублей, виноваты пользователи дороги, которые ездили по ней на тяжёлой технике. Такую версию депутатам Ярославской областной думы на заседании комитета по транспорту высказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.
Впрочем, пока это лишь предположение. Свои выводы должен сделать и Следственный комитет, который ведёт проверку по этому факту.
Ямы подрядчик засыпал щебнем, а в ближайшее время засыплет ещё и асфальтовой крошкой, которая будет утрамбована. Чиновник отметил, что при проверке вместе с сотрудниками Следственного комитета лично прошёл всю трассу от начала и до конца — по его словам жаловаться жителям не на что, так как ям там теперь нет.