Ярославль, 17 июня, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В разрушении многострадальной дороги «Карабиха — Введенье», отремонтированной в прошлом году за 40 млн рублей, виноваты пользователи дороги, которые ездили по ней на тяжёлой технике. Такую версию депутатам Ярославской областной думы на заседании комитета по транспорту высказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

Дорога Карабиха — Введенье весной 2021 года

«Наиболее критичные места — на 4, на 6 и на 8 километре — это участки пучин, которые лопнули благодаря тому, что там ездила какая-то тяжёлая техника в период, когда ей не надо было там ездить. Там мы видели, что возили и дрова, возили и экскаваторы. Там чего только не возили на этой дороге. Соответственно, 4 участка с пучинами», — сообщил Денис Замараев.

Впрочем, пока это лишь предположение. Свои выводы должен сделать и Следственный комитет, который ведёт проверку по этому факту.

«Я вам могу сказать, что сейчас я там был 14 числа, с представителями Следственного комитета. Вопросы есть не только у вас, вопросы есть у всех по этой дороге. Значит проехали, выехали, посмотрели. На сегодняшний день я могу сказать, что те недостатки, которые там были выявлены, устранены», — рассказал Денис Замараев.

Ямы подрядчик засыпал щебнем, а в ближайшее время засыплет ещё и асфальтовой крошкой, которая будет утрамбована. Чиновник отметил, что при проверке вместе с сотрудниками Следственного комитета лично прошёл всю трассу от начала и до конца — по его словам жаловаться жителям не на что, так как ям там теперь нет.