Джакарта, , 12:24 — REGNUM Министерству иностранных дел Индонезии удалось содействовать возвращению 172 индонезийских граждан, которые были задержаны при возвращении с Фиджи, сообщает Antara.

Задержание индонезийских моряков было вызвано политикой закрытия границ и международных рейсов, которая проводилась правительством Фиджи с мая 2021 года.

Моряки находились в море более двух лет.

«После интенсивных дипломатических усилий власти Фиджи дали разрешение на репатриацию. Посольство Индонезии также оказало морякам материально-техническую помощь», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

По данным МИД Индонезии, на родину также вернули тела двух погибших на судне моряков.