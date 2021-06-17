Джакарта, 17 июня 2021, 12:24 — REGNUM Министерству иностранных дел Индонезии удалось содействовать возвращению 172 индонезийских граждан, которые были задержаны при возвращении с Фиджи, сообщает Antara.
Задержание индонезийских моряков было вызвано политикой закрытия границ и международных рейсов, которая проводилась правительством Фиджи с мая 2021 года.
Моряки находились в море более двух лет.
«После интенсивных дипломатических усилий власти Фиджи дали разрешение на репатриацию. Посольство Индонезии также оказало морякам материально-техническую помощь», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.
По данным МИД Индонезии, на родину также вернули тела двух погибших на судне моряков.