Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Правительство Швеции пойдет навстречу «Левым» и включит Ассоциацию арендаторов для обсуждения животрепещущего вопроса об установлении рыночного механизма арендной платы в стране. Об этом 17 июня сообщила новостная служба SVT Nyheter.

За считанные минуты до истечения 48-часового ультиматума «Левых» пришло неожиданное известие — министр юстиции Швеции Морган Йоханссон заявил в интервью новостной службе TT, что Ассоциация арендаторов приглашена на переговоры.

«Результаты расследования отправлены на согласование. Теперь мы также пригласим к участию заинтересованные стороны на рынке жилья — Ассоциацию арендаторов, Ассоциацию владельцев недвижимости и Ассоциацию владельцев муниципального жилья — в момент консультаций для обсуждения предложений», — заявил Йоханссон.

Отмечается, что лидер «Левых» Нуши Дадгостар пока никак не прореагировала заявление Йоханссона.