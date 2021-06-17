Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Инициативу ряда законодателей США признать федеральным праздником в стране День освобождения рабов, который отмечается в этой стране 19 июня, поддержал глава государства Джо Байден. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении пресс-службы уточняется, что американский президент «подпишет в 15:30 по местному времени (22:30 мск) соответствующий законопроект».

«В связи с этим президент и вице-президент (США Камала Харрис) выступят с речами в Восточной комнате Белого дома», — также говорится в заявлении.

Напомним, 15 июня члены Сената Конгресса США единогласным решением одобрили проект закона, который закрепляет статус федерального праздника за днем отмены рабства, 16 июня этот документ был утвержден американской Палатой представителей.