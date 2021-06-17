Таллин, , 12:12 — REGNUM В заключительном отчете о результатах государственной программы «Интегрируя Эстонию 2020» нет ни одного пункта, посвященного интеграции эстоноязычного населения в многонациональное общество страны. Как сообщает пресс-служба правительства Эстонии, отчет был представлен правительству министром культуры Аннели Отт.

Декларируемая цель программы — «интегрированное и социально сплоченное эстонское общество, в котором люди с разным языковым и культурным происхождением активно участвуют в жизни общества и разделяют демократические ценности». Далее подчеркивается, что программа полностью соответствует Конституции Эстонской Республики, в которой закреплена первоочередная задача государства по сохранности эстонской национальности, языка и культуры.

Программа была реализована в 2014—2020 годах. На реализацию ее мероприятий было потрачено 80,6 миллионов евро, из которых 15% составили средства Европейского социального фонда и средства Европейского фонда убежища, миграции и интеграции.

Согласно отчету, сплоченность общества увеличилась в ключевых областях. Например, по сравнению с 2015 годом увеличилась доля людей с открытым отношением (стали меньше скрывать свои политические и иные взгляды и предпочтения — ИА REGNUM), Заявлено, что большинство как эстонцев, так и жителей других национальностей, являются носителями средней или сильной государственной идентичности (точное определение не приводится — ИА REGNUM).

Подчеркивается, что увеличилось количество людей, активно владеющих эстонским языком, и повысился уровень владения эстонским языком у русскоязычных выпускников средних школ. В целях увеличения числа людей, активно владеющих языком, в 2019 году начали работу дома эстонского языка в Нарве и Таллине.

Заявлено, что русскоязычный телеканал канал государственного вещания Эстонии ETV +, который начал работу 28 сентября 2015 года, стал самым популярным русскоязычным телеканалом в Эстонии.