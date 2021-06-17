Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Еще 946 новых носителей коронавирусной инфекции выявили в Санкт-Петербурге за последние сутки. Это на 19 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Уверенный рост заболеваемости в городе продолжается на протяжении всей текущей недели.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 454 370 случаев заражения с марта 2020 года. Из числа заболевших выздоровели 425 422 человека, в том числе 1757 человек выписаны по выздоровлению за последние сутки.

От COVID-19 в Петербурге за время пандемии скончались 15 123 человека, из них 61 пациент умер за истекшие сутки. Летальность болезни в городе составляет около 3,33%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня власти Санкт-Петербурга прекратили публиковать данные о количестве активно больных COVID-19, о суточном числе обращений к медикам пациентов с подтвержденным ковидом, о суточном числе госпитализаций, о количестве развернутых и свободных коек для пациентов с ковидом и пневмонией, о количестве пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ и другую информацию, представляя лишь данные о ходе вакцинации.