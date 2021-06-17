Москва, , 12:05 — REGNUM Госдума завершила весеннюю сессию, состоялось заключительное пленарное заседание седьмого созыва нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Состоялось 427 пленарных заседаний, с октября 2016 года Госдуму внесено 5500 законопроектов, из них рассмотрено 4485, то есть 81,5% — это коэффициент полезного действия Госдумы, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«2020 законодательных инициатив перешло к нам от предшественников, в портфеле из них осталось 26 законопроектов — 1,3% от законодательных завалов, которые копились более 20-и лет», — сказал Володин и поблагодарил вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова и глав профильных комитетов, которые помогли завалы разобрать.

Всего парламентарии рассмотрели 6479 законопроектов, принято 2632 закона — 41,2%, уточнил Володин.

Работа продолжается над более 1 тыс. законопроектами.

Кроме того, по словам Володина, в Госдуму поступило более 1 млн обращений граждан, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период.

«Обращения рассматриваются, повышается эффективность работы депутатов, запрос на диалог растет», — заявил Володин, отметив, что цифра является важным показателем ответственного взаимодействиями с избирателями.

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