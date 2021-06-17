Амстердам, , 12:06 — REGNUM В юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) 17 июня возобновились слушания по делу о крушении самолета Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году.

Как отмечает ТАСС, на этих слушаниях в течение ближайших двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, собирающейся провести в суде документы и материалы, на которые, по ее мнению, необходимо обратить внимание.

Также в начале своего выступления прокурор Манон Риддербекс указала, что обвинение готово принять новую информацию и данные, которые могут быть добавлены в досье и по способствуют в конечном счете принятию решения судом.

«Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу, — был ли самолет сбит ЗРК «Бук». Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу — была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения малайзийского лайнера рейса МН17 для расследования причин катастрофы.