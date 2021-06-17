Ярославль, 17 июня, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» объявил о возвращении из Национальной хоккейной лиги защитника Александра Елесина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети клуба.

ХК «Локомотив» Александр Елесин

«Локомотив» заключил с Александром Елесиным однолетний контракт. 25-летний Елесин воспитанник клубной школы, последние два года он выступал за океаном — в НХЛ за «Калгари» и фарм-клуб канадской команды — «Стоктон».

В Континентальной хоккейной лиге Александр Елесин провел 128 встреч, начиная с сезона 2016−2017 года. На счету защитника 9 заброшенных шайб и 11 результативных передач. В годы выступления в КХЛ Елесин входил в число лидеров лиги по силовым приемам, вызывался в сборную России.