Подгорица, , 11:56 — REGNUM 67 процентов граждан Черногории проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в НАТО, а 33 процента проголосовали бы за выход страны из альянса. Такие данные содержатся в последнем отчете НАТО, который был подготовлен в апреле и мае 2021 года по случаю недавнего саммита.

Эти данные говорят о том, что поддержка НАТО в Черногории растет, особенно если принять во внимание тот факт, что опрос НАТО от 2020 года показал, что только 50 процентов граждан проголосовали бы за то, чтобы остаться в Североатлантическом союзе.

Несмотря на растущую поддержку населения Черногории, страна все еще находится на довольно низком уровне в этом сегменте, на предпоследнем месте, в то время как Словакия находится на последнем месте — 61% граждан этой страны поддерживают членство.