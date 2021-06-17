Киев, , 11:59 — REGNUM Глава гуманитарного комитета Верховной рады, депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что многие проблемы украинского общества будут решены, когда будут «расстреляны» члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом он заявил 17 июня с трибуны парламента.

Отвечая на вопрос, когда на Украине завершится «эпоха бедности», Потураев заявил:

«Тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет фракцию [ОПЗЖ], совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины и расстреляет».

Депутат посетовал, что из-за демократичности Украины, «патриотической общественности» приходится терять время, «уничтожая» ОПЗЖ политическими методами.

В ответ депутаты ОПЗЖ возмутились и вышли к трибуне, куда подоспели представители «Слуг народа». Произошла стычка между депутатами Ильёй Кивой от ОПЗЖ и Николаем Тищенко от «Слуг народа».

«Расстрелы, это как раз то, за что проголосовала страна на выборах. После короткой драки, Потураев принёс извинения за свои слова, расстрелы отменяются», — написал депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он рассказал журналистам издания «Вести», что заявление Потураева является прямым призывом к насилию, и что ОПЗЖ будет требовать расследования по данному инциденту.

«Господин президент, а вы намеренно выбирали себе в команду любителей стерилизации, расстрелов и лечения больной ментальности неправильных украинцев?» — прокомментировал инцидент ведущий телеканала «Наш» Макс Назаров в своём телеграмм-канале.

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Напомним, ранее в Раде произошёл раскол фракции «Голос». Половина депутатов вышла из фракции и создала новое объединение.

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