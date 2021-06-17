Москва, , 11:55 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время состоявшихся 16 июня переговоров в Женеве обсудили тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 17 июня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Как отметил представитель Кремля, связанная с СВПД по иранской ядерной программе проблематика была затронута во время беседы лидеров двух стран в узком составе.

«Там есть определенные наметки. Главное, что к комплексному плану (все) может и вернуться, все может вернуться на круги своя. Есть определенная динамика», — сказал он, комментируя сходства и расхождения в этом вопросе у Москвы и Вашингтона.

Кроме того, Песков добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что ситуацию с СВПД по Ирану удастся вывести из нынешнего состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждался.