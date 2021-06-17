Стокгольм, 17 июня, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Polestar (принадлежит Volvo Cars и, как следствие, ее материнской компании Geely) представил первую фотографию нового электрического кроссовера с индексом 3. Снимок автомобиля размещён на сайте компании.

Polestar.com Электрокроссовер Polestar 3

Polestar 3 — это аэродинамический внедорожник, представляющий собой следующую эволюцию дизайна Polestar, а также операционную систему Android Automotive, впервые представленную в Polestar 2.

Производство электрического кроссовера будет налажено на территории США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина).

«Производство в США сокращает сроки доставки, а также снижает воздействие транспортных средств на окружающую среду. Это положительно скажется на цене внедорожника Polestar 3», — передаёт пресс-служба компании слова главного операционного директора Polestar Денниса Нобелиуса.

Нобелиус добавил, что Соединенные Штаты являются одним из двух крупнейших рынков сбыта электромобилей (второй — Китай, где также будет производиться Polestar 3).

«Отныне Соединенные Штаты больше не экспортный рынок, а внутренний рынок», — подчеркнул генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.

По его словам, в 2021 году модели Polestar можно будет увидеть в 25 местных автоцентрах.

Напомним, головной офис Polestar находится в Швеции. У компании есть собственный научно-исследовательский центр в Великобритании, а также производство в Китае и США.

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