Москва, 17 июня 2021, 11:47 — REGNUM Вопрос о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждался, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что встречи нужны «по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне». Путин и Байден при необходимости могут провести телефонный разговор.
Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.
По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.
В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились найти «определённые компромиссы» по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан.