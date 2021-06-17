Москва, , 11:47 — REGNUM Вопрос о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждался, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Неизвестно», — сказал представитель Кремля в эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, когда пройдет следующий саммит лидеров двух стран.

Песков уточнил, что встречи нужны «по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне». Путин и Байден при необходимости могут провести телефонный разговор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.

В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились найти «определённые компромиссы» по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан.