Лондон, , 11:59 — REGNUM Шпионаж и конфликты в киберпространстве — самые важные темы, которые обсуждали на саммите в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Об этом глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл заявил 17 июня РИА Новости.

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По его словам, главный итог женевского саммита — сама личная встреча лидеров двух мировых держав. Напряжённость в отношениях России и США осталась, но у обеих сторон была возможность вести дискуссии, поделиться ожиданиями и указать на «красные линии» в довольно приватной обстановке.

«Регулирование и «правила игры» в сфере шпионажа и конфликтов в киберпространстве, несомненно, были наиболее важными темами, обсуждавшимися на саммите. Хотя, как и в случае с другими темами, похоже, что ничего по существу не было согласовано», — отметил Макдауэлл.

Он добавил, что Путин и Байден могли изложить свои позиции и обменяться точками зрения, а это может послужить основой для будущих соглашений.

Британский эксперт отметил, что Путин выбрал более примирительный тон и похвалил качества Байдена как опытного государственного деятеля. Однако американский лидер подчеркнул практический характер дискуссий и дал понять, что прогресс в отношениях будет зависеть от России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялась первая очная встреча президентов России и США, она длилась 4,5 часа.

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