Ярославль, 17 июня, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославле 17 июня на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог обсудили вопрос состояния гарантийных дорог в регионе. О причинах их плохого состояния рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

Yarnews.net Трещина на дороге в Ярославской области

От депутатов традиционно звучала критика в адрес тех или иных дорог.

«Денис Иванович, мы с вами уже работаем по дорогам не один год, второй созыв и вот вам честно скажу, что та ситуация, которая сложилась по гарантийным объектам, я считаю, что она очень и очень серьёзная. Даже взять прошлый и позапрошлый год для сравнения, всё больше дорог, которые мы с вами строим по гарантийным обязательствам, получается, что всё больше и больше недостатков. Мы с вами проехали на нашем выездном совещании Гаврилов-Ямский район и директор департамента и вы, наверное, убедились», — сказал председатель комитета Николай Бирук.

Он попросил Дениса Замараева указать на причину плохого качества работ по гарантии на дорогах.

«Если взять качество, друзья мои, мы в это вопросе отстаём. Сплошное нарушение технологии. Вот я, например, еду. Я как депутат могу заметить, как укладывают асфальт на песок. Почему-то службы заказчика этого не замечают. Вот вы как так? Как говорят, более глубоко этот вопрос департамент изучал и если мы и дальше будем продолжать в таком ключе, то вместо хороших, добрых слов мы зачастую будем получать то, что получаем сегодня по гарантийным дорогам, которые строятся в рамках программы. Изучали эту проблему, департамент занимался. В чём вы видите решение?», — задал вопрос депутат.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства обозначил несколько причин ненормативного состояния дорог, находящихся на гарантии.

«Справедливое замечание, не могу тут каким-то образом даже возразить, есть над чем работать. В этом году у нас есть проблема с кадрами. Как это не печально бы звучало. на сегодняшний день служба технадзора, госзаказчика «Ярдорслужбы» у нас не укомплектована. Почему? Потому что мало денег. Ну, как это банально не звучало на самом деле, проблема такая есть. Всем же как-то там индексируется, жизнь на месте не стоит. А у нас получается, что больше 10 лет не пересматривался этот показатель оплаты труда сотрудников казённых учреждений», — рассказал Денис Замараев.

Другой причиной чиновник назвал плохое качество строительных материалов, которые применятся для дорожных работ, отметив при этом, что эта проблема существует не только в Ярославской области.

«Вот вы все, наверное, видели эту трещину на дороге Гаврилов-Ям — Пружинино, когда асфальт просто расползся. Я вот вчера «ВКонтакте» на сайте департамента дорожного хозяйства Вологодской области увидел точно же такую трещину. Причём у них даже хуже было, трещины по асфальту пошли. Мы же перешли на новые стандарты, на новые ГОСТы по НСТ и мы начинаем варить асфальт сейчас «ЩМА-16», который на полимерном, битумном, вяжущем. Алексей Александрович Игнатьев взял эти материалы на пробу, они там в лаборатории посмотрят, что там не так пошло. Это не качество работы подрядчика, это материал. Ну, потому что не может дорога вот так разорваться», — отметил чиновник.

В заключении Денис Замараев отметил, что третья причина — это плохой контроль за подрядчиком и пообещал, что после кадровых перестановок у заказчика таких проблем не будет и в следующем году таких последний для новых дорог можно не ждать.