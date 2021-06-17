Москва, , 11:39 — REGNUM Госдума во втором и сразу в третьем чтении приняла закон, который обязывает банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО), передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Инициатива вызвала опасения, что нормы коснутся и деятельности политических партий, однако замглавы Минюста Андрей Логинов это опроверг.

«Законопроект это не регулирует, нормы касаются только НКО», — сказал Логинов.

Нормы также не коснутся религиозных организаций.

Инициатива разработана в целях совершенствования федерального госнадзора за деятельностью НКО, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами.

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