Челябинск, , 11:39 — REGNUM Депутат Заксобрания Челябинской области Вячеслав Ершов сдал свой мандат. Его отставку утвердили 17 июня на заседании регионального парламента.

Основанием для этого стало его личное заявление. Сам депутат не присутствовал на заседании.

Ершову 45 лет. Он был избран депутатом Заксобрания в сентябре 2020 года по курчатовскому округу №13. Входил во фракцию «Единой России». Возглавляет Курчатовское отделение «ЕР», а в 2014—2019 годах был во главе районного совета депутатов.