Берлин, , 11:41 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник делает «плохую услугу» своей стране. Об этом заявили 16 июня в пресс-службе канцелярии президента ФРГ.

В пресс-службе выразили сожаление, поскольку Мельник отказался принимать участие в открытии выставки «Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне», которую планирует посетить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Мельнику не понравилось, что выставка проходит в немецко-российском музее «Берлин-Карлсхорст», в котором Россию якобы приравнивают к СССР. Это, по мнению дипломата, «обидно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно».

В канцелярии назвали неприемлемой реакцию посла на немецкую политику.

«Этим обвинением он делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Мельник заявил о том, что его «раздражают» споры немецких политиков о целесообразности поставок оружия на Украину.

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