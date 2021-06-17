17 июня 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине оценили заявления президента России Владимира Путина относительно Украины, которые он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Оксана Переможенко, , 12:52 — REGNUM Президент США Джо Байден подтвердил, что путь урегулирования на юго-востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения… По поводу вступления возможного Украины в НАТО — эта тема затрагивалась мазком — здесь, пожалуй, нечего обсуждать. В общих чертах примерно так», — заявил российский лидер.

Читайте также: Путин и Байден затронули тему вступления Украины в НАТО

Заявление российского лидера в социальной сети Facebook обсудили в комментариях к соответствующим записям на страницах украинских журналистов Олеси Медведевой, Максима Назарова, Дианы Панченко и Вячеслава Чечило. Обсуждая заявление российского лидера касательно Украины, многие указали на отсутствие субъектности со стороны Украины, за которую «будут решать другие».

«Он (Байден — О. П.) не за Минские соглашения, а за работу над Минскими соглашениями», — написал Andrew J.

«Но он их принимает как таковые», — ответила на реплику Andrew J. Олеся Медведева.

«Зеленский… тоже принимает, но сначала граница, а потом выборы. И работает над Минскими соглашениями, чтоб дипломатическим путем внести эти правки. Может, такой подход и у Байдена? Очень неоднозначный ответ», — ответил Олесе Медведевой Andrew J.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Как можно быть за выполнение «Минска-2» и при этом «работать», чтоб их изменить? Второе, чтоб в них что-то менять, для этого необходимо это согласовать с ЛДНР, чтоб эти изменения их устроили. (Во 2-м пункте обозначены стороны конфликта, которые должны отвести вооружение). Третье, в Париже Зе подписал общий документ четвёрки, где подтвердил их исполнение и взял на себя реализацию (формулы Штайнмайера) и так далее. Я уже не говорю о Совбезе ООН, ему тоже нужно отменить своё решение?» — ответил на реплику Andrew J. Леонид К.

«Значит, не «приказал» [Байден] Путину «вернуть» Крым? Ну… Может, в следующий раз «прикажет». Уже другой президент. Ждём-с», — иронизирует Jurij O.

«Полагаю, послица США в Украине завтра-послезавтра отправит команду Зеленскому к выполнению Минских соглашений», — пишет Eldar A.

«Мы — независимое, суверенное государство! Куда пошлют, туда и захотим», — шутит Андрей Д.

«Байден больше не наш… Всё пропало! Завербовали демоны», — не без иронии добавила Ирина С.

«Сегодня Зеленский спать не будет. Будет разрабатывать план Y», — также иронизирует Ирина А.

«Думаю, что на внеочередном заседании СНБО будут наложены санкции на президента Байдена», — пошутил Владимир Р.

«Сывочёлый Гетьман (Петр Порошенко — О. П.) слился. Он тут «ни при чём». К Минским договорённостям никакого отношения «не имеет». А подпись его «подделал»… Путин», — иронизирует Jurij O.

«Опять зрадоньку (предательство — О. П.) подвезли? Та шо ж такое, людоньки?» — шутит Владимир С.

«Одним мазком. Говорить не о чем» Так, по словам Путина, о перспективах Украины в НАТО говорили американский и российский президенты. Где-то заплакал Владимир Зеленский. «Обманули дурачка на четыре кулачка?» — написала украинская журналистка Диана Панченко.

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск в Донбассе President.gov.ua

Читайте также: Путин заявил, что Украина с Байденом обсуждалась «не очень подробно»

«Путин ещё раз удивил глубоким знанием всех задаваемых ему вопросов», — добавил Александр Г.

«Насчёт НАТО хай не надеются. Минимум 30 лет. Но если 30 лет так и продолжится, то + ещё 30. И так бесконечно», — написал Вреж А.

«Нелох (Зеленский — О. П.) с прибалтами свое НАТО будет создавать и миллиард деревьев сажать», — пишет Сергей Л.

«Путин об обсуждении с Байденом вступления Украины в НАТО: «Эта тема затрагивалась мазком. Тут нечего и обсуждать!».То есть темы нет», — отметил Feran T.

«Как ни крути, а это «красная линия», о которой «нечего говорить», — сказал ВВП (Владимир Путин — О. П.)! Говорили или нет — не имеет смысла, ибо решать это будет не Украина!» — добавил Вадим Ц.

«Тема неактуальна, несмотря на отчаянные потуги постмайданной украинской власти…» — отметил Michael K.

«Это очевидность. Воевать с Россией до последнего украинца — это хорошо. Но если Украина в НАТО — воевать придется до последнего немца, француза, прости Господи, румына, и, не дай Бог (!), американца. А это есть больно», — добавил Vitaliy L.

«Почему «зрада»? Нормальный, реалистичных ход событий. Байден так и сказал: «Володя, ну что вы как маленький? Ну они даже формально не проходят под требования, а неформально, так на хрен они нам нужны?» — отметила Den R.

Верховная рада Украины Perohanych

«Нам не привыкать после семи лет в перманентной зраде», — добавил Игорь П.

«Путин рассказал, что тему вступления Украины в НАТО обсуждали «мазком». Что именно говорили, мы не знаем, но, задействовав логику, можем примерно угадать. Итак, тему Украины в НАТО явно поднял Путин — Байдену нет смысла. И тема, как нам говорят, сразу заглохла. Т. е. Байден дал некий ответ, который Путина с ходу устроил, иначе была бы более длинная дискуссия. Так что, по ходу, тут зрада, панове», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

Читайте также: Украинцы: «Байден оказался слабаком. Нам бы такого президента, как Путин»