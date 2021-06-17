Пхеньян, , 11:51 — REGNUM 17 июня в Пхеньяне продолжил работу открывшийся накануне пленум Центрального Комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Участники встречи определили политику страны на вторую половину текущего года по отдельным секторам.

Согласно опубликованным фотографиям, на пленуме председательствует лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На одной из фотографий также был замечен министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.

Эксперты предполагают, что присутствие главы МИД КНДР на заседании даёт основания предполагать обсуждение вопросов внешней политики и межкорейских отношений.

Третий с начала года пленум ЦК ТПК привлекает особое внимание, поскольку Пхеньян может обнародовать направления своей политики в отношении Вашингтона и Сеула.

Сообщается, что работа пленума продолжается, однако точная дата окончания неизвестна.