Москва, , 11:32 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, регулирующий распространение в СМИ информации о террористических организациях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Вводится запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.