Ереван, , 11:31 — REGNUM Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

Отмечается, что стороны обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В частности, Арутюнян заявил, что позиция армянской стороны неизменна — представители вооруженных сил Азербайджана должны покинуть «суверенные территории Армении без каких-либо предварительных условий».

«Арутюнян и Шойгу также обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о приемлемости для Еревана предложений РФ по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Власти Азербайджана, как заявил премьер-министр республики Али Асадов, также одобрили инициативу России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией.

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