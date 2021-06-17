Москва, , 11:31 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о системе учета рекламы в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

С 1 сентября 2022 года для обеспечения прослеживаемости рекламы в сети Роскомнадзор будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем.

Состав информации, подлежащей учету, хранению и обработке Роскомнадзором, определяется правительством РФ.

Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем обязаны предоставлять в Роскомнадзор информацию о такой рекламе — при этом такая обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы.

Предполагается создание информационной системы учёта рекламы, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учёта и хранения такой информации, обеспечения доступа к ней.

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