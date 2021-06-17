Москва, , 11:30 — REGNUM Тема возможного обмена заключёнными между Россией и США затрагивалась на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, однако сверка списков не проводилась. Об этом заявил 17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сверкой списков никто не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный», — сказал Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатываться непублично.

«Тема эта не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине», — отметил он.

При этом, по словам представителя Кремля, каких-либо крайних сроков по решению этого вопроса нет.

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«Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность обмена заключёнными между Россией и США. При этом он подчеркнул, что в России действительно есть граждане США, которые находятся в тюрьме, но в американских тюрьмах российских граждан гораздо больше.