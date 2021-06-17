Москва, 17 июня 2021, 11:30 — REGNUM Тема возможного обмена заключёнными между Россией и США затрагивалась на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, однако сверка списков не проводилась. Об этом заявил 17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатываться непублично.
При этом, по словам представителя Кремля, каких-либо крайних сроков по решению этого вопроса нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность обмена заключёнными между Россией и США. При этом он подчеркнул, что в России действительно есть граждане США, которые находятся в тюрьме, но в американских тюрьмах российских граждан гораздо больше.