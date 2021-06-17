Киев, , 11:31 — REGNUM Украине не стоит оценивать итоги встречи президентов США и России отрицательно, заявила 17 июня в эфире украинского телевидения народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук.

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Депутат заявила, что ничего негативного на переговорах в Женеве для Украины не произошло.

«То, что Путин ссылается на выполнение минских соглашений является лишь формальностью, ибо Байден говорил о выполнении минских соглашений формально», — пояснила она.

По словам Верещук, сейчас идет «война интерпретаций» итогов переговоров, а тем временем Украина ждет «реальных месседжей» от США.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе встречи в Женеве президент США Джо Байден подтвердил, что путь урегулирования в Донбассе лежит через выполнение Минских соглашений. Уже сегодня пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков уточнил — в Вашингтоне понимают, что альтернативы Минским соглашениям нет.