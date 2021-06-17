Москва, , 11:26 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Предусматривается, что услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы.

Перечень таких сайтов установит специальная комиссия. При этом в Госдуме есть понимание, что в перечень попадут сайты органов государственной власти, порталы государственных и муниципальных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минцифры раскрыли, кто оплатит бесплатный доступ к ряду сайтов