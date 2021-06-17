Пекин, , 11:45 — REGNUM Власти Китая приветствуют договоренности между Россией и США по продолжению диалога стратегической стабильности, которые были достигнуты по итогам состоявшегося накануне саммита в Женеве. Об этом 17 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Китайская сторона приветствует соглашение, достигнутое США и Россией, продолжить диалог по стратегической стабильности», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Помимо этого, Лицзянь добавил, что России и США, у которых крупнейшие ядерные арсеналы в мире, необходимо нести особую ответственность в области ядерного разоружения, а также следовать международному консенсусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений о возможном обмене осуждённого блогера Алексея Навального от Вашингтона не поступало.