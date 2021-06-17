Москва, , 11:32 — REGNUM Российские власти создали все условия для вакцинации населения от коронавируса, но этот процесс идёт плохо. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идём и мы плохо вакцинируемся», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что люди медлят с вакцинацией не потому, что для процедуры не созданы условия. Напротив, в России разработаны прекрасные вакцины, есть инфраструктура вакцинирования, но граждане не идут за прививкой «в нужной мере».

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также одобрил решения об обязательной вакцинации части населения, принятые руководством Москвы, Московской и Сахалинской областей.

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