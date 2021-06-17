Вашингтон, 17 июня, 2021, 11:22 — ИА Регнум. На американском аукционе Gooding в августе 2021 года в Пеббл Бич выставят на продажу уникальный экземпляр купе McLaren F1 образца 1995 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Gooding McLaren F1

В описании к модели указывается, что пробег купе составляет всего 387 км. Уникальным это авто делает цвет его кузова. Предположительная стоимость McLaren F1 составит более 15 млн долларов (более 1,08 млрд рублей).

Над McLaren F1 работал прославленный дизайнер Гордон Мюррей. Автомобиль задумывался, как идеальный дорожный автомобиль — настоящий автомобиль «Формулы 1» для дорог.

Проект F1 начался в 1988 году, когда Рон Деннис, Мансур Одже и Крейтон Браун, которые являются главами доминирующей команды McLaren «Формулы 1», решили запустить в производство уникальный трехместный концепт спортивного автомобиля Мюррея с центральным приводом.

Каждый суперкар McLaren F1 создавался вручную в соответствии со строгими стандартами с использованием лучших современных материалов, включая углеродное волокно, кевлар, титан и даже золото. Дизайн F1 отличается элегантным кузовом, созданным дизайнером Питером Стивенсом. В движение модель приводит безнаддувный шестицилиндровый двигатель V-12 от BMW Motorsport.

Ранее компания McLaren представила спорткар MCL35M в специальной ливрее в цветах Gulf Oil. Проект дизайна авто был разработан специалистами итальянской компании совместно с дизайнерами фирм Gulf Oil и AkzoNobe.

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