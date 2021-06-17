Куала-Лумпур, , 11:18 — REGNUM Правительство Китая согласилось пожертвовать народу Малайзии 500 000 доз вакцины Sinovac, сообщает Antara.

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«От имени правительства Малайзии я хотел бы выразить искреннюю благодарность Китаю за их щедрый вклад в помощь в борьбе с пандемией», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хишаммуддин Хусейн.

Глава МИД Малайзии приветствовал заявление, сделанное министром иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу 15 июня 2021 года, относительно поставок в Малайзию вакцины AstraZeneca, произведенной в Японии.