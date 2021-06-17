Веллингтон, , 11:20 — REGNUM Правительство Новой Зеландии запретило ряду граждан Белоруссии, которые могут быть связаны с якобы имевшейся фальсификацией результатов президентских выборов в республике в 2020 году и нарушением прав человека, въезд на свою территорию. Об этом 17 июня сообщила новозеландский министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«Новая Зеландия считает действия режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко неприемлемыми и присоединяется к партнерам, прекращая выдачу въездных виз ряду лиц, причастных к злоупотреблениям», — приводит ее заявление сайт правительства страны.

При этом она уточнила, что этот запрет будет касаться свыше 50 человек, и в него входят президент Белоруссии, а также ключевые сотрудники его администрации, избирательной комиссии страны, полицейского ведомства и сил безопасности.

Помимо того, глава МИД Новой Зеландии указала, что правительство страны «выражает глубокую озабоченность в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и ареста находившихся на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и партнера Софии Сапеги».

«Мы приветствуем расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и <…> продолжаем призывать Белоруссию к проведению свободных и справедливых выборов», — добавила Махута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец задержанной в Белоруссии Софьи Сапеги (уроженки Владивостока), Андрей Сапега обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой вернуть дочь в Россию.