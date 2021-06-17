Киев, , 11:22 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая уже больше месяца саботирует работу временной следственной комиссии парламента по «делу вагнеровцев».

Об этом сообщил 17 июня народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин, который также входит в состав следственной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

По предположению депутата, работа комиссии саботируется, возможно, ради того, чтобы «отмазать предателей» в офисе президента Украины.

«Что и следовало ожидать — «слуга народа» Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу «вагнеровцев» и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала — «не считаем возможным» ‑ и опубликовала письмо главы фракции «СН» Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии», — информирует Кузьмин.

Он напомнил, что по законодательству следственная комиссия «по вагнеровцам» должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. Но Безуглая вместо расследования формирует состав комиссии из удобных и податливых «подчинённых».

»Как думаете, для каких целей ей нужен «другой» заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве в офисе президента и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы «отмазать» предателей родины, «сливших» спецоперацию врагу, и Марьяна просто «отрабатывает номер»? Похоже, нас ждёт интересное продолжение. Ответ руководства ОПЗЖ на «хотелки» «слуг народа» обязательно опубликую», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что летом прошлого года в Белоруссии накануне президентских выборов задержали более 30 россиян, якобы из ЧВК «Вагнер». На Украине сообщили, что спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию этой группы, для чего и «выманили» их в Белоруссию. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в офисе президента Зеленского, спецоперация тут же провалилась. Сейчас на Украине по этому делу открыт ряд уголовных производств и создана комиссия Рады, которая должна была расследовать данную ситуацию.