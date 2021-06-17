Киев, , 11:18 — REGNUM Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена даёт надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщила 17 июня пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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В пресс-службе выразили надежду, что данная встреча может стать отправной точкой, с которой начнётся процесс преодоления накопленных противоречий между Россией и США.

«Оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта в Донбассе и подтвердили приверженность реализации Минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка даёт надежду на приближение мира на Украине и восстановление единства страны», — отметили в ОПЗЖ.

В политсиле рассчитывают на действенную помощь России и США в реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США понимают безальтернативность Минских соглашений.

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