Москва, , 11:15 — REGNUM Никаких предложений о возможном обмене осуждённого блогера Алексея Навального от Вашингтона не поступало. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности обмена учредителя ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) с Соединёнными Штатами.

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Официальный представитель Кремля добавил, что тема возможного обмена заключёнными на прошедшем в Женеве 16 июня российско-американском саммите поднималась, однако сверкой списков никто не занимался.

«Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный», — пояснил Песков.

Говоря об обмене осуждёнными между Россией и США в целом, пресс-секретарь российского лидера заявил, что эта тема не любит публичности и требует тишины. Песков добавил, что дедлайна по возможному обмену заключенными между РФ и США нет и быть не может.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Главы государств общались более трёх с половиной часов.

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