Москва, , 11:14 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов, как ожидается, на днях вернется в Вашингтон. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На днях, наверное, прилетит», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита с американским коллегой Джо Байденом заявил, что посол РФ в США и посол США в России будут возвращены к месту своей службы в Москву и Вашингтон соответственно.

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Когда конкретно это произойдёт, — «вопрос чисто технического характера», добавил президент.