Рига, , 11:12 — REGNUM Уже в сентябре осенью русская редакции государственного телеканала LTV и портала общественных СМИ LSM. lv объединят усилия, чтобы представить новую мультимедийную платформу для национальных меньшинств. Об этом сообщил rus.tvnet.lv.

Платформа предложит не только ежедневные новости, которые позволят быть в курсе происходящего в политике и социальных сферах, в культуре, спорте. На новой платформе будет сделан акцент на оригинальность, аналитику, документалистику, будет предложен и полезно-развлекательный контент. Платформа станет настоящим местом встречи для национальных меньшинств Латвии, сообщается в пресс-релизе телеканала.

Главный редактор Екатерина Сафронова признала: «Этот последний телевизионный сезон русского вещания был особенно непростой в связи с COVID-ситуацией в стране и мире».

Она добавила, что «мы уходим из эфира, но мы не пропадаем. Мы не начинаем все с чистого листа. Впереди у нас очень амбициозный проект — будем вводить мультимедийную платформу».