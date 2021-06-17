Москва, , 11:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, регулирующий рекреационную деятельность в лесах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Устанавливается, что рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об особо охраняемых природных территориях. На части площади, не превышающей 20% площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, а также возведение для указанных целей некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, кроме размещения объектов, являющихся местами жительства физических лиц.

Предельные — максимальные и минимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда и определенные с учетом видов использования лесов требования к таким объектам, за исключением линейных объектов, утверждаются правительством РФ.

Устанавливается, что возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются в случаях использования лесов в целях, предусмотренных законодательством.

Для возведения некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не допускаются сплошные рубки лесных насаждений, а при использовании лесов не допускаются также выборочные рубки лесных насаждений.

Перевод земельных участков из состава земель лесного фонда, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности в соответствии с Лесным кодексом РФ, в земли других категорий запрещается.

Нормы, допускающие строительство, реконструкцию, эксплуатацию на части площади лесного участка, предоставленного для осуществления рекреационной деятельности, объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, размещения для указанных целей некапитальных строений, сооружений применяются к лесным участкам, предоставленным в аренду или постоянное (бессрочное) пользование после 1 января 2022 года.

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