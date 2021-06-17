Таллин, , 11:11 — REGNUM Выбрать уже в первом туре президента Эстонии в стенах парламента будет возможно только при одном условии — если оппозиционная Социал-демократическая партия поддержит кандидата правяших Реформистской и Центристской партий. Об этом вице-спикер парламента Ханно Певкур заявил ERR.

«Честно скажу, что это тяжело. Я верю, что для этого есть только один вариант — если соцдемы поддержат кандидатуру коалиции. Но произойдет ли это, сейчас сказать очень трудно», — заявил Певкур.

Он напомнил, что для избрания президента в парламенте за кандидата должны проголосовать как минимум 68 из 101 депутата Рийгикогу. Это означает, что Реформистская реформ с ее 34 мандатами может заблокировать любого кандидата, даже если его поддержат все остальные парламентские партии.

Таким образом, сначала необходимо согласовать единого кандидата между входящими в правительство Реформистской реформ и Центристской партией. Однако и у правительственных партий нет на двоих 68 мандатов в парламенте, поэтому кандидату потребуется поддержка хотя бы одной оппозиционной партии.

Певкур сообщил, что сейчас идут межпартийные консультации по различным кандидатам, но конкретные имена он называть отказался.