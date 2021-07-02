Сильные осадки пришли на юг России. Так, в ночь с 16 на 17 июня от осадков пострадал восток Крыма: за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до 72 мм осадков, что превысило норму в полтора раза. Город, частично оставшийся без воды и электричества, уже проинспектировал глава региона Сергей Аксёнов. Ещё одно подтопление — уже второе за последние 10 дней — произошло в крымском селе Приозёрное. Сильные ливни также наблюдались в Ростове-на-Дону и ряде регионов Краснодарского края. Параллельно в центральные регионы России приходит аномальная жара. Синоптики предупреждают жителей регионов о достижении столбиками термометров отметки +30 градусов и выше. Обо всех погодных аномалиях в России рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Дождь. Иван Шилов ИА REGNUM

11:13 17.06.2021 В двух районах Иркутска введён режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. Как сообщает 17 июня региональное ГУ МЧС РФ, на реке Ушаковке наблюдается повышение уровня воды на 25−60 сантиметров. 17−18 июня в районе города Иркутска ожидается повышение до отметок 190−210 сантиметров, возможен выход воды на пониженные участки улицы Вилюйская, Пади Грязнуха и садоводства «Родник». Как пояснил первый заместитель мэра Антон Красноштанов, в места подтоплений Правобережного округа стянуто большое количество техники. Сейчас МУП «ИркутскАвтодор» производит укладку переливной трубы 1000 мм в СНТ «Автомобилист». Прокладывают водоотводные кюветы. Читайте также: Река Ушаковка начала топить Иркутск

11:14 17.06.2021 В Керчи устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город 17 июня. Из-за сильного ливня из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть центральных улиц ушла под воду. По теме: Керчь затопило из-за сильных ливней

11:15 17.06.2021 Глава Крыма Сергей Аксёнов выехал в Керчь, где из-за сильных ливней из берегов вышла река Мелек-Чесме. Передвигаться по затопленному городу главе региона пришлось на лодке. Об этом: Глава Крыма проплыл на лодке по затопленной Керчи

11:16 17.06.2021 Около 236 домов, как частных, так и многоквартирных, подтоплено в Керчи, по данным на утро 17 июня. Подробнее: В Керчи подтоплено более 200 жилых домов

11:17 17.06.2021 «Обесточена центральная часть города, больница №1. КРЭС обследует электротрансформаторные подстанции. Устанавливается генератор для работы больницы», — сообщили в мэрии Керчи. Об этом: Центральная часть Керчи обесточена из-за наводнения

11:18 17.06.2021 На Крым в ночь на 17 июня обрушились сильные ливни. По информации начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в восточных районах полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. Читайте подробнее: В Крыму за ночь выпали почти две месячные нормы осадков

11:19 17.06.2021 В Ленинском районе Крыма 18 домов с приусадебными участками подтоплены после мощных дождей, прошедших вечером 16 июня и ночью 17 июня. По теме: В Ленинском районе Крыма из-за ливней эвакуировали 40 человек

11:20 17.06.2021 «В Керчи продолжается спасательная операция. В городе находится с рабочим визитом глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В спасательной операции задействованы шесть лодок, более десяти единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения на ул. Войкова, 30», — сообщается в аккаунте мэрии в соцсети «ВКонтакте». Об этом: В затопленной Керчи идёт спасательная операция

11:21 17.06.2021 Жилые дома, а также школа и детский сад пострадали в результате сильного ливня и града в станице Новопластунской Павловского района Краснодарского края 16 июня, сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом: На Кубани град повредил жилые дома, школу и детсад

11:21 17.06.2021 На Кубани прошел град размером почти с куриное яйцо. Помимо жилых домов, пострадали школа и детский сад, десятки машин и урожай черешни. Спасатели развернули пункт временного размещения на 100 мест. [[[video-0]]] Цитата ntvnews.

11:22 17.06.2021 Сильные дожди будут идти в Крыму весь день 17 июня и в ночь на 18 июня, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

11:25 17.06.2021 В Ростове-на-Дону устраняют последствия мощного ливня, обрушившегося на город в ночь на 17 июня. Несколько придворовых территорий ушли под воду, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Об этом: В Ростове-на-Дону откачивают воду после мощного ливня

11:26 17.06.2021 Обильные осадки стали причиной подтопления низменных участков, затруднения проезда к главному железнодорожному вокзалу. К работам по откачке дождевой воды привлечены 43 человека и 11 единиц техники. Подробнее: Десятки спасателей откачивают дождевую воду в Ростове-на-Дону

11:26 17.06.2021 Очень сильные дожди в сочетании с грозами и шквалистым ветром прогнозируются на территории Республики Крым 18 июня. Штормовое предупреждение распространило Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности в материале: В Крыму прогнозируют очень сильные дожди

11:26 17.06.2021 В Ленинском районе Ростова-на-Дону ливнем размыло проезжую часть улицы. Ограничено движение по переулку Халтуринскому в границах улиц Пушкинская и Большая Садовая. По теме: В Ростове-на-Дону ливнем размыло дорогу

11:27 17.06.2021 Сильные дожди и ливни продолжатся в ряде территорий Ростовской области в течение суток 17 июня. Осадки будут сопровождать грозы, град и шквалистый ветер. Читайте по теме: Непогода продержится в Ростовской области ещё сутки

11:29 17.06.2021 Превышение климатической нормы на 10−12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере и северо-западе Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

11:35 17.06.2021 Власти Крыма объявили ЧС межмуниципального характера на востоке региона из-за сильных ливней и подтоплений.

11:38 17.06.2021 Сильные ливни, прошедшие в Крыму 16−17 июня, не затопили трассу «Таврида», об этом сообщили в Упрдор «Тамань». Читайте также: Трасса «Таврида» не пострадала из-за ливней

11:41 17.06.2021 Около 25 деревьев повалено в Феодосии после сильного ливня. Ряд улиц обесточен, также поврежден газопровод среднего давления. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

11:44 17.06.2021 Последствия непогоды в Ростове-на-Дону. Фото: rostov-gorod.ru.

11:45 17.06.2021 По данным Гидрометцентра России, 17 июня в Татарии, Башкирии, Пермском крае дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

11:45 17.06.2021 В Оренбургской области ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

11:46 17.06.2021 Режим чрезвычайной ситуации природного характера межмуниципального уровня введён в ряде районов Республики Крым 17 июня. Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. Читайте также: В Крыму введён режим ЧС

11:47 17.06.2021 Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) продолжает работу в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани 17 июня. Читайте подробнее: Ростовский аэропорт «Платов» работает в штатном режиме

11:52 17.06.2021 В Ростове-на-Дону из-за мощного ливня затопило детский сад в переулке Доломановский. Приём дошкольников был отменён. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону из-за мощного ливня затопило детский сад

11:54 17.06.2021 В ряде территорий Республики Калмыкия в дневные часы 17 июня ожидается пыльная буря. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС России. Читайте по теме: В Калмыкии ожидается пыльная буря

11:55 17.06.2021 В МЧС России прокомментировали видео со «спасателями», плывущими за лодкой главы Крыма в Керчи 17 июня. «В сети интернет распространяется видео из г. Керчь Республики Крым, на котором несколько человек плывут за лодкой главы Крыма Сергея Аксёнова во время осмотра им подтопленных территорий. Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет», — сообщается в телеграм-канале ведомства. Читайте подробнее: В МЧС прокомментировали видео с плывущими «спасателями» в Керчи

12:07 17.06.2021 Последствия ливня в Ростове-на-Дону. Фото: 61.mchs.gov.ru

12:12 17.06.2021 В Керчи усилили контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание — обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: Жителей Керчи призвали не использовать воду в пищу

12:12 17.06.2021 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за антициклона ожидается аномально жаркая погода. После небольшого снижения температуры воздуха уже днем 18 июня температура будет стремиться к 30 градусам, а в выходные дни достигнет этой отметки и будет превышать ее. Читайте подробнее: В Петербурге и Ленобласти наступает аномально жаркая погода

12:15 17.06.2021 Немногим менее 200 заявок о последствиях разгула стихии поступило в экстренные службы от жителей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС 17 июня. Читайте также: Ростовские спасатели приняли сотню заявок о подтоплении и падении деревьев

12:16 17.06.2021 Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал выплатить компенсацию всем жителям Керчи, пострадавшим от наводнения.

12:18 17.06.2021 Низменные участки ушли под воду из-за тропического ливня, обрушившегося на Ростов-на-Дону ранним утром 17 июня. Несколько десятков спасателей ликвидируют последствия разгула стихии и предупреждают о том, что непогода в Ростовской области не сдаёт своих позиций. Подробнее: «Доставайте лодки!» — тропический ливень накрыл Ростов-на-Дону

12:21 17.06.2021 Двухмесячная норма осадков выпала на территории города-курорта Анапа Краснодарского края в ночь на 17 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: В Анапе выпала двухмесячная норма осадков

12:29 17.06.2021 В Павловском районе Краснодарского края ввели режим ЧС — там град побил 500 гектаров посевов, также пострадали кровли школы, детского сада, Дома культуры, офиса врача общей практики и музыкальной школы, 987 домовладений. Читайте также: На Кубани град побил 500 га посевов и повредил кровли тысячи домов

12:29 17.06.2021 Плывшие кролем за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова люди не были спасателями, сообщили 17 июня в республиканском главном управлении МЧС. Подробности в материале: В сети появилось видео с плывущими за лодкой Аксёнова людьми

12:34 17.06.2021 Побитая градом крыша дома в Павловском районе Краснодарского края. admkrai.krasnodar.ru

12:50 17.06.2021 Отключение более 100 трансформаторных станций зафиксировано в сетях ГУП РК «Крымэнерго» на 8:00 17 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Крыму зафиксированы отключения более 100 трансформаторных станций

12:53 17.06.2021 Из-за обильных осадков в Забайкалье ухудшилась паводковая обстановка. Как сообщает 17 июня региональное ГУ МЧС РФ, на территории Нерчинско-Заводского района произошло подтопление и размытие четырех участков межпоселковых автодорог. Затруднен проезд в восемь населенных пунктов. Читайте также: В Забайкалье размыло четыре участка дорог

12:58 17.06.2021 Решение о введении чрезвычайного положения регионального уровня реагирования в Крыму принял глава республики Сергей Аксёнов 17 июня, сообщила пресс-служба главы региона. Читайте также: В Крыму ввели режим ЧС регионального уровня

13:02 17.06.2021 После прошедших в Крыму ливней, в результате которых на полуострове подтоплены пять муниципальных образований, в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Об этом 17 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: В Крыму после ливней объявили режим ЧС регионального масштаба

13:09 17.06.2021 Сильные ливни на юге России, как ожидается, утихнут к утру 18 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

13:27 17.06.2021 В Республике Калмыкия объявлено о резком ухудшении погодных условий. Так, в западных районах Калмыкии ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. В период ненастья ветер усилится до 25 метров в секунду. Читайте подробнее: В Калмыкии объявили о резком ухудшении погоды

13:33 17.06.2021 В Крыму из зон подтопления эвакуировали 125 человек, в том числе 28 детей, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

13:40 17.06.2021 Количество подтопленных грунтовыми водами садовых участков в Иркутске выросло с 196 до 472. Эвакуированы два человека. Семейную пару доставили в пункт временного размещения, расположенный в школе.

13:42 17.06.2021 В центре «Фобос» заявили РИА Новости, что 23 июня в Москве ожидается до +35, может быть побит рекорд всего июня.

13:44 17.06.2021 Около 40 тысяч человек остались без электроснабжения на территории Крыма 17 июня, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона. Читайте подробнее: В Крыму 40 тыс. человек остались без света

13:53 17.06.2021 В районах Крыма из зон подтопления эвакуировали 125 человек, в том числе 28 детей, данные на 12:00 17 июня опубликовала пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Подробности в материале: В Крыму из зон подтопления эвакуировали 125 человек

14:02 17.06.2021 Улицы Керчи после ливня. Скриншот паблика «ВКонтакте». Источник: vk.com/kerchcomru

14:48 17.06.2021 В Крыму создана комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 17 июня глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с жителями пострадавших районов региона, сообщила пресс-служба главы РК. Ситуацию в зоне подтопления он оценил как непростую. «Жителям пострадавших регионов нанесен серьезный материальный ущерб. Однако самое главное то, что удалось избежать человеческих жертв», — сказал Аксёнов. Читайте подробнее: Ливни нанесли жителям Крыма серьёзный материальный ущерб — Аксёнов

14:53 17.06.2021 К середине следующей недели, 23 июня, в столице России ожидается повышение температуры воздуха до +34 °С. Это следуют 17 июня из данных на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре на следующей неделе

14:54 17.06.2021 Более 180 человек находится в Керченской городской больнице по данным на середину дня 17 июня. Данные привели в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Подробности в материале: В затопленной Керченской горбольнице остаются более сотни пациентов

15:09 17.06.2021 Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России усилило профилактическую работу и контроль за безопасностью на водоёмах из-за жары, сообщили 17 июня в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: МЧС России усилило контроль за безопасностью на водоёмах

15:13 17.06.2021 В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и шквалистого ветра. О плохих погодных условиях в течение дня 18 июня предупредили в региональном управлении МЧС России. Читайте подробнее: В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

16:17 17.06.2021 Памятка по профилактике перегрева 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. 2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить его проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные). 3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками. 4. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи. 5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. 6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества. 7. В течение дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. 8. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. 9. При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха. 10. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.

16:17 17.06.2021 Повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать перегрева в жару.

16:19 17.06.2021 Для Москвы выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре 19−22 июня. Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха в этот период будет достигать 30…33°, сообщает Гидрометцентр России.

16:20 17.06.2021 Органы МЧС предупредили петербуржцев о грядущей аномальной жаре. С 19 по 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы — до 32 градусов. Читайте подробнее: МЧС предупредило петербуржцев о грядущей аномальной жаре

16:20 17.06.2021 Наступают самые длинные дни и короткие ночи, в понедельник, 21 июня (в 03:32:08 ВСВ) — летнее солнцестояние. В этом году это совпадает с тем, что антициклон обеспечит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, способствующую хорошему дневному прогреву воздуха, ночи тоже будут очень теплыми. Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4−5°. В начале следующей недели жара еще немного усилится. Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19−22 июня будут близки к абсолютным максимумам. Солнца будет много, прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6−8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

16:37 17.06.2021 За лодкой с Сергеем Аксёновым плывут люди в одежде. Цитата из видео «Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь» пользователя Телеканал Крым 24. rutube.ru

17:03 17.06.2021 Около 20 тыс. человек попали в зону отключения водоснабжения в Керчи, Ленинском и Кировском районах после ливней 17 июня. Об этом сообщили в администрации Керчи. Читайте подробнее: В Крыму без воды остаются 20 тыс. человек

17:11 17.06.2021 Вода из сел Приозерное и Новоотрадное Ленинского района Республики Крым ушла по данным на середину дня 17 июня. Проводятся работы по откачке воды из подвалов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Крым: вода ушла из сёл Приозерное и Новоотрадное

17:47 17.06.2021 Коммунальные и оперативные службы Севастополя готовятся к надвигающейся непогоде. Об этом 17 июня сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев. Подробности в материале: Севастополь готовится к непогоде

20:35 17.06.2021 Подтопления после ливня в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

20:46 17.06.2021 В Татарии 18 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит около +10°, днём — не выше +24 градусов. С 19 июня воздух начнёт прогреваться до +30 и выше, осадков не ожидается. Подробности в материале: В Татарию возвращается аномальная жара

21:37 17.06.2021 Керчь после ливня kerch.rk.gov.ru

22:03 17.06.2021 Экстренные службы Ростова-на-Дону из-за разгула стихии получили более 300 заявок от населения. В числе ликвидаторов последствий непогоды — 795 человек, 264 единицы техники. Об этом: Экстренные службы Ростова-на-Дону получили более 300 заявок

23:07 17.06.2021 Патрулирование улиц Керчи усилено, чтобы избежать фактов мародёрства, сообщили 17 июня в пресс-службе правительства региона. Об этом: На улицах Керчи дежурят патрули, чтобы избежать мародёрства

23:22 17.06.2021 Почти 900 человек эвакуировали спасатели из затопленных районов Крыма. Данные на вечер 17 июня опубликовало министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Об этом: Из затопленных районов Крыма эвакуированы почти 900 человек

05:11 18.06.2021 В пятницу, 18 июня, в Москве будет ясно, без осадков. Температура воздуха +27…+29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 18 июня в Москве ожидается до +29 °C

07:46 18.06.2021 Паводковая обстановка в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на территории Балейского района в результате выпадения обильных осадков произошел сход дождевой воды с сопок, потоком воды подтопило два жилых дома по улице Профсоюзная. Жители домов размещены у родственников. «На данный момент обильные осадки прошли на территории четырех районов Забайкальского края — Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского. В результате в семи населенных пунктах были подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка, разрушено семь деревянных мостов, частично подтоплено четыре участка автодорог, нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами», — пояснили спасатели. Читайте также: В Забайкалье подтоплены несколько районов

07:55 18.06.2021 Из-за поднятия уровня воды в реке Большой Жиндокон в Забайкальском крае частично разрушилась опора автомобильного моста. 75.mchs.gov.ru

07:57 18.06.2021 В Забайкалье 19−20 июня прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки на территории населённых пунктов пяти районов. О вероятности новых подтоплений сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Так, в Нерчинско-Заводском районе в зону риска попали Аргунск, Уровские Ключи, Горбуновка, Чалбучи-Килга, Первый Булдуруй, Второй Булдуруй, Михайловка и Чашино-Ильдикан. В Газимуро-Заводском районе могут пострадать: Тайна, Ушмун. В Шелопугинском районе — Шелопугино и Купряково. Также вода может прийти в Нерчинский район (Нерчинск) и в Чернышевский район (Аксёново-Зилово). Читайте также: Забайкалье заливает дождями

07:58 18.06.2021 Во второй половине дня 18 июня и ночью 19 июня местами в Омской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, очень сильный ветер с порывами до 25−28 м/с, а также крупный град и гроза. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

08:03 18.06.2021 Опасные погодные условия сохранятся в Крыму в пятницу, 18 июня. Как предупреждает Гидрометцентр России, ожидается усиление южного ветра до скорости 20−25 м/с. В бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии — угроза схода селей. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м.

08:04 18.06.2021 Затопленные улицы Керчи, 17 июня 2021 г. 82.mchs.gov.ru

08:52 18.06.2021 На одной из дорог в Нерчинском районе паводком разрушило мост. Как сообщает 18 июня пресс-служба правительства региона, движение для автомобилей на 9-м километре межмуниципальной дороги Калинино — Волочаевка остановлено. По словам и.о. руководителя регионального минстроя Сергея Кривощекова, дорога ведет в несколько населенных пунктов — Савватеево, Пешково, Кулаково, Андронниково, Котельниково и Волочаевку. Подробности в материале: В Забайкалье паводком разрушило мост

08:53 18.06.2021 В восьми районах Забайкальского края из-за осложнившейся паводковой ситуации вводится режим ЧС. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте также: В Забайкалье из-за паводка в восьми районах ввели режим ЧС

08:57 18.06.2021 В пятницу, 18 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +25…+27 °C. Читайте также: 18 июня в Красноярске ожидается до +27 °C

09:00 18.06.2021 Как сообщает Гидрометцентр России, 18−19 июня в Амурской области на реке Правый Уркан у села Арби (с. Ивановка) ожидается подъем воды на 30−80 см до отметки 700−750 см, затопление поймы на глубину 1,7 м, затопление дорог, огородов, домов в селе Ивановка.

09:05 18.06.2021 Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным пресс-службы правительства региона, на утро 18 июня в локализированное состояние перешли два ранее зарегистрированных пожара в Катангском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов составляет 33 686 га. Об этом: В Приангарье полыхает уже более 33 тысяч гектаров леса

09:06 18.06.2021 Уровень воды в Енисее в Хакасии продолжает расти в связи с увеличением сброса на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, это связано с большим объёмом среднесуточных притоков в Саяно-Шушенское водохранилище в верховьях реки Енисей. Читайте также: Под Абаканом подтоплены 17 дачных участков

09:19 18.06.2021 Сильные дожди обрушились на город-курорт Ялту 18 июня, в результате под водой оказались улицы города, из берегов вышла река — есть угроза подтопления жилых домов. Об этом написала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко. Читайте подробнее: На Ялту обрушились сильные ливни — город ушёл под воду

09:21 18.06.2021 Гидрометцентр Татарии объявил штормовое предупреждение. На территории республики с 18 по 25 июня местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), в отдельных районах — чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Подробности в материале: В Татарии из-за жары объявили штормовое предупреждение

09:27 18.06.2021 В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. «С 18 по 20 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4-го класса) и чрезвычайная пожароопасность (5-го класса). 18 и 19 июня местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше», — уточняют синоптики. Читайте также: Аномальная жара не отпускает Новосибирскую область

09:32 18.06.2021 В Кемеровской области сегодня, 18 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, днём повышение максимальной температуры воздуха до +30…+31°С. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Читайте подробнее: В Кузбассе ожидаются дожди, грозы и град

09:33 18.06.2021 В Республике Крым из зон подтопления спасатели эвакуировали 1387 человек, в том числе 238 детей, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуация Республики Крым утром 18 июня. Читайте также: В Крыму из зон подтопления эвакуировали 1,4 тыс. человек

09:33 18.06.2021 В результате продолжительных ливней в Ялте река Водопадная вышла из берегов и подтопила город. Об этом 18 июня сообщила глава администрации Янина Павленко. Читайте подробнее: В Ялте вышедшей из-за ливней из берегов рекой подтопило дома и дороги

09:39 18.06.2021 Угроза схода селей есть на территории Крыма из-за сильных ливней, сообщили в Крымском гидрометеоцентре 18 июня. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Читайте также: В Крыму из-за дождей есть угроза схода селей

09:44 18.06.2021 Водоснабжение посёлка Форос приостановлено, об этом сообщила в соцсетях 18 июня глава администрации города-курорта Ялты Янина Павленко. Читайте подробнее: Крымский посёлок Форос остался без воды из-за сильных ливней

09:51 18.06.2021 Наводнение. Крым. 82.mchs.gov.ru

09:57 18.06.2021 В Ялте из-за сильных дождей вышла из берегов река Водопадная, из-за подтопления город столкнулся с риском остаться без электричества. Об этом 18 июня сообщила глава администрации Янина Павленко. Читайте также: Ялта из-за подтопления может остаться без света

10:00 18.06.2021 В Санкт-Петербурге 18 июня станет самым тёплым днем с начала лета. Обширный антициклон прогреет воздушные массы до +29…+30 градусов. Об этом 18 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Подробности в материале: В Петербурге ожидается самый тёплый день с начала лета

10:01 18.06.2021 Забайкальский край. Из-за сильных дождей дорогу на Балей затопило. Вода смыла с трассы внедорожник.

10:10 18.06.2021 Прокуратура Забайкальского края 18 июня известила о проведении мониторинга сложной паводковой ситуации в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на отдельных территориях краевого центра. В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят действия органов и организаций, уполномоченных устранять последствий паводка, а также своевременность оказания помощи гражданам. Об этом: Паводком в Забайкалье заинтересовалась прокуратура

10:11 18.06.2021 Городская больница № 1 в Керчи остаётся подтопленной, по данным на утро 18 июня, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Об этом: Городская больница Керчи остаётся подтопленной — МЧС

10:12 18.06.2021 В Крыму 18 июня возможен подъём уровня воды в реках, есть угроза схода селей на восточном и южном берегах полуострова. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра. Читайте также: Синоптики предупредили о подъёме рек и угрозе селей в Крыму

10:14 18.06.2021 Село Приозёрное после наводнения. Крым. Фото: glava.rk.gov.ru

10:17 18.06.2021 В Забайкальском крае, где из-за проливных дождей обострилась паводковая обстановка, удалось не допустить массовых отключений электроэнергии. Как отметили в пресс-службе компании, 18 июня продолжаются аварийно-восстановительные работы в сети 0,4 кВ по заявкам потребителей в городе Балей. В мероприятиях задействованы четыре аварийно-восстановительные бригады, 21 человек и пять единиц техники. Читайте также: Энергетики Забайкалья перешли в режим повышенной готовности

10:18 18.06.2021 Выпускников Ялты, которые 18 июня сдают экзамены по иностранному языку и биологии, доставили к пунктам сдачи ЕГЭ, несмотря на погодные условия. Об этом сообщила в соцсетях глава администрации города Янина Павленко. Об этом: ЕГЭ в условиях ЧС: в Ялте выпускников доставили к пунктам сдачи экзамена

10:36 18.06.2021 Берег Чёрного моря в Крыму. ИА REGNUM

10:39 18.06.2021 Движение всех троллейбусов и части автобусов приостановлено на территории Ялты из-за непогоды, об этом сообщили 18 июня в пресс-службе администрации города. Об этом: В Ялте из-за ливней остановлены все троллейбусы

10:45 18.06.2021 В Крыму продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от непогоды, об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов. 18 июня он вновь осмотрел места подтопления в Керчи. Подробности в материале: Подтопления в Керчи нужно ликвидировать как можно быстрее — Аксёнов

10:50 18.06.2021 Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал срок восстановления размытых ливнем дорог. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону назвали срок восстановления размытых ливнем дорог

10:53 18.06.2021 Сход грязевого селя произошёл в Ялте в районе п. Оползневое на Южнобережном шоссе 18 июня из-за дождей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Движение на участке трассы осуществляется в реверсивном режиме. Об этом: Сход селей и подтопления: последствия ливней в Ялте

11:11 18.06.2021 В Чувашии в ближайшие дни ожидается жаркая погода, температура будет достигать 35 градусов. Об этом сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Об этом: В Чувашии ожидается 35-градусная жара

11:21 18.06.2021 Дождевые потоки в Крыму. Фото: ИА REGNUM

11:22 18.06.2021 Размытый потоками дождевой воды берег. Крым. Фото: ИА REGNUM

11:24 18.06.2021 Последствия ливня в Крыму. Фото: ИА REGNUM

11:31 18.06.2021 В ближайшие дни уровень воды в Енисее в районе столицы Хакасии Абакана останется высоким. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, приусадебные участки в населённом пункте Подсинее останутся подтопленными грунтовыми водами. Об этом: В Хакасии прогнозируют ЧС из-за повышения уровня воде в Енисее

11:32 18.06.2021 В ближайшие дни уровень реки Енисей останется высоким. Фото: 19.mchs.gov.ru

11:35 18.06.2021 Две месячные нормы осадков выпало в Ялте 18 июня, в Севастополе и на Ай-Петри — три месячные нормы. Об этом сообщила журналистам начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Об этом: В Ялте выпало две месячные нормы осадков

11:40 18.06.2021 В Воронежской области ожидается рост пожароопасности в связи с приближающейся жарой. Предупреждение 18 июня распространило ГУ МЧС по Воронежской области. «В связи с повышением температуры воздуха класс пожарной опасности в регионе начинает подниматься. Уже сейчас по югу и востоку области 3-й класс пожарной опасности, и он повышается, а впереди — жаркие выходные», — сообщили в ведомстве. Подробности в материале: Воронежская область готовится к пожароопасной жаре

12:00 18.06.2021 Режим чрезвычайной ситуации введён в Ялте из-за ливней 18 июня, сообщила в соцсетях глава администрации города Янина Павленко. Читайте также: В Ялте ввели режим ЧС

12:04 18.06.2021 Из-за вызванных сильными дождями подтоплений в Ялте вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом 18 июня сообщила журналистам глава ялтинской городской администрации Янина Павленко. Подробности в материале: В Ялте из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации

12:05 18.06.2021 Власти Ялты закрыли въезд в город в связи с ситуацией с непогодой, об этом 18 июня сообщила в соцсетях глава администрации города Янина Павленко. Читайте также: Власти Ялты закрыли въезд в город

12:09 18.06.2021 Погода в Крыму. Фото: ИА REGNUM

12:13 18.06.2021 Мэр Ялты призвала работодателей распустить сотрудников по домам, жителей и гостей города призвала оставаться дома и в местах размещения в связи с непогодой. Видеообращение Янина Павленко разместила в соцсети 18 июня. Читайте также: Глава Ялты: мы не знаем, что будет, и можем только надеяться

12:15 18.06.2021 На волгоградских улицах пахнет гвоздикой и ванилью. По мнению жителей, это самые действенные запахи, отпугивающие мелких насекомых. Мошкара повсюду — и возле водоёмов, и в степи. Учёные заявляют, что пока количество насекомых не превышает средних показателей наблюдений. «Появление насекомых зависит от паводка. Когда он идёт на спад, освобождаются ерики, оголяются берега, прогревается вода — создаются благоприятные условия для мошки», — рассказал изданию «Блокнот Волгоград» главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев. Читайте также: «Летающие пираньи, а мы — корм»: волгоградцев заедает мошкара

12:20 18.06.2021 В Гидрометцентре России предупредили, что днем в субботу, 20 июня, и в течение суток 21 июня в центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

12:23 18.06.2021 Точечные отключения электроэнергии возможны в Ялте, об этом жителей предупредила глава администрации города-курорта Янина Павленко 18 июня. Читайте подробнее: В Ялте будут точечно отключать электроэнергию

12:36 18.06.2021 В Алтайском крае штормовая погода ожидается днем 19 июня и сутки 20 июня. Ветер усилится до 17−22 м/с. В отдельных районах при грозах до 25−28 м/с. Такая погода продержится всю следующую неделю. Периодически будут идти дожди с грозами и градом.

12:51 18.06.2021 Военных направят на помощь в Ялту, которая оказалась во власти природной стихии. В город готовятся направить тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости. Читайте подробнее: Затопленной Ялте поможет Черноморский флот

12:56 18.06.2021 Водоснабжение города-курорта Ялты временно прекращено, об этом 18 июня сообщили в министерстве ЖКХ Республики Крым. Подробности в материале: В Ялте прекращено водоснабжение

13:03 18.06.2021 Ограничить передвижение по Крымскому полуострову в период действия штормового предупреждения просит жителей и туристов министерство курортов и туризма Республики Крым, сообщение опубликовано 18 июня. Читайте также: Туристов в Крыму просят ограничить передвижение из-за непогоды

13:11 18.06.2021 На КамАЗах, предоставленных Черноморским флотом, развезут по домам детей и школьников в Ялте 18 июня. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Читайте подробнее: Ялтинских школьников и детсадовцев развезут по домам военные

13:14 18.06.2021 Промокшая собака. Крым. Фото: ИА REGNUM

13:15 18.06.2021 В результате паводка в семи населенных пунктах Забайкальского края подтоплено 35 жилых домов и разрушено семь деревянных мостов. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Читайте также: В Забайкалье из-за паводка подтопило 35 жилых домов

13:22 18.06.2021 В столице России в период с 19 по 24 июня ожидается сильная жара, когда температура воздуха поднимается до +34 °C. Об этом 18 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд предупредил жителей Москвы о «мощной жаре» в ближайшие дни

13:23 18.06.2021 Почти четыре тысячи человек остаются без электроснабжения на территории Крыма по данным на 12:00 18 июня, сообщает ГУП РК «Крымэнерго». По данным энергетиков, самая сложная ситуация наблюдается в Керчи и в Большой Ялте. Об этом: В Ялте без электроснабжения остались 2,7 тыс. человек

13:39 18.06.2021 «За несколько дней получили большой объём воды в водохранилища. Загорское получило почти миллион кубометров воды за сутки. Каждый день притоки», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте также: Крымские водохранилища получили большие притоки воды — Аксёнов

13:41 18.06.2021 В Ростовской области мощный удар стихии ощутили на себе жители станицы Тацинской. Из зоны затопления эвакуированы люди, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 18 июня. Об этом: В Ростовской области станичников эвакуировали из зоны подтопления

13:42 18.06.2021 Сотрудники МЧС устраняют последствия ливня в Ростове-на-Дону. Фото: 61.mchs.gov.ru

13:47 18.06.2021 Ситуация во многих домах затопленной Керчи катастрофическая, об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов 18 июня. Об этом: Ситуация катастрофическая — глава Крыма о наводнениях

14:07 18.06.2021 Глава Крыма Сергей Аксёнов в селе Приозёрном. Фото: glava.rk.gov.ru

14:10 18.06.2021 Согласно предупреждению Гидрометцентра России, 20−25 июня в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, ожидается аномально жаркая погода. Сильная жара 19−25 июня будет в Москве — температура днем до 33°, 21−25 июня — в Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областях (35…37°).

14:35 18.06.2021 В Москве в ближайшие дни сохранится жаркая погода, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. В мэрии предупредили об усилении жары в Москве в предстоящие несколько часов до 31 градуса выше нуля и рекомендовали соблюдать на улице меры безопасности. Об этом: Москвичей ожидает усиление жары до 35 градусов

14:50 18.06.2021 Подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления произошёл в Ялте 18 июня из-за ливней, об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Об этом: В Ялте из-за ливней нарушено газоснабжение

15:03 18.06.2021 Все автобусные рейсы в Ялту отменены по данным на 18 июня, об этом сообщил «Крымавтотранс». Подробности в материале: Отменены все автобусные рейсы в Ялту

15:14 18.06.2021 [[[video-1]]] Неспокойное Черное море у берегов Крыма. © ИА REGNUM

15:19 18.06.2021 Понижение температуры воздуха до 0 °C ожидается в Башкирии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что ночью и утром 19 июня в некоторых районах республики температура воздуха может понизиться до 0 °C, при этом в Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности. Читайте также: В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до 0 °C

15:20 18.06.2021 Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на территории Саратовской области с 19 по 25 июня. Чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс) ожидается в Левобережье региона. Осадки, по прогнозам синоптиков, не предвидятся. Читайте подробнее: В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

15:21 18.06.2021 Сильная жара 19−25 июня в Москве (температура днем до 33 °), 21−25 июня в Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областях (35… 37 °).

15:21 18.06.2021 20−25 июня в Центральном федеральном округе (в том числе и в Москве) ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 ° и более.

15:29 18.06.2021 Потоки воды по улицам. Крым © ИА REGNUM

15:29 18.06.2021 Набережная. Крым. © ИА REGNUM

15:31 18.06.2021 18 июня в Крыму в селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии угроза схода селей. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м.

15:33 18.06.2021 18 июня в Крыму усиление южного ветра до 20−25 м/с.

15:33 18.06.2021 Тучи над Черным морем. Крым © ИА REGNUM

15:33 18.06.2021 Неспокойное море. Крым. © ИА REGNUM

15:34 18.06.2021 В выходные дни, 19−20 июня, в Удмуртии сохранится погода без существенных осадков, однако ожидается усиление ветра. 19 июня порывы ветра достигнут 12−17 м/с, на следующий день — 12−14 м/с. Читайте подробнее: В Удмуртию возвращается 30-градусная жара

15:34 18.06.2021 18 июня на большей части территории сильный дождь (в Крыму и Ростовской области очень сильный), гроза, град, ветер до 25 м/с.

15:34 18.06.2021 Неспокойное море. Крым. © ИА REGNUM

15:37 18.06.2021 Восемь человек пострадали в Ялте из-за подтопления, сообщают местные власти 18 июня.

15:37 18.06.2021 «Интенсивность осадков в Ялте снижается. Продолжаем работу, 8 человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован — перелом лодыжки. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения», — сообщила RT глава местной администрации Янина Павленко.

15:38 18.06.2021 Восемь человек пострадали в результате наводнения в Ялте, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко 18 июня. Подробности в материале: При наводнении в Ялте пострадали восемь человек

15:39 18.06.2021 Администрация Ялты сообщает, что для ликвидации последствий подтоплений задействована группировка сил и средств от РСЧС — 480 чел., 48 ед. техники.

15:39 18.06.2021 Период непогоды на Юге России завершится в предстоящие выходных, в субботу, 19 июня, ливневые дожди прекратятся, выглянет солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Читайте также: Синоптики рассказали, когда улучшится погода на Юге России

15:39 18.06.2021 Набережная после дождя. Крым. © ИА REGNUM

15:41 18.06.2021 По данным на 13:30 18 июня в результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений, сообщает администрация Ялты. Речь идет о 63 частных домовладениях по ул. Кирова, ул. Ломоносова, ул. Боткинская, ул. Вергасова, ул. Московская. Также поступили сведения о подтоплении подвальных помещений 24 жилых многоквартирных домов по ул. Киевская, ул. Кривошты, ул. Вергасова.

15:41 18.06.2021 На базе гостиницы «Авангард» развернут пункт временного размещения (ПВР), в котором размещены 52 человека, из них 9 детей. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 49 человек, из них 9 детей, сообщает администрация Ялты 18 июня.

15:42 18.06.2021 По данным администрации Ялты на 13:30 18 июня, в связи со сходом дождевой воды произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления. Без газоснабжения остались 60 абонентов, социально значимых объектов нет.

15:42 18.06.2021 Непогода на ЮБК. © ИА REGNUM

15:43 18.06.2021 На устранение последствий подтоплений в Ялте привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России, ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», силы и средства местных пожарно-спасательных гарнизонов.

15:44 18.06.2021 Ступеньки. Крым ИА REGNUM

16:09 18.06.2021 В Ялте за сутки выпало 135 мм осадков, об этом сообщила в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко. Читайте подробнее: В Ялте выпал рекордный объём осадков

16:19 18.06.2021 В Марий Эл в предстоящие выходные дни, 19−20 июня, ожидается сухая и теплая погода. Так, в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +25… +30 ºС. 20 июня столбики термометров поднимутся до +27… +32 ºС. Об этом: В Марий Эл предстоящие выходные будут жаркими

16:19 18.06.2021 В связи со сложными погодными условиями, администрация Ялты просит жителей и гостей города по возможности воздержаться от поездок и оставаться дома.

16:19 18.06.2021 Около берега ИА REGNUM

16:22 18.06.2021 В случае, если вам требуется помощь, просьба обращаться по телефонам экстренных служб: ЕДДС Ялты — 112, (3654) 23−93−83 https://vk.com/doc-165203155_574865573 Водоканал — (3654) 34−48−82, 34−26−82, +7 978 909-56-90 Водоканал (Алупка)— 72−22−46, +7 978−946−99−79 ЯРЭС ГУП РК «Крымэнерго» —32−22−63, 32−00−40 (диспетчер: 32−50−33, 23−39−88, 72−24−56, +7 (978) 954-42-40 Ялтинское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» — 23−17−20, 104, (диспетчер: 32−60−67, 25−55−67) Территориальный отдел по городам Ялта, межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю +7978−919−11−42 Скорая помощь —103, +7978 743−69−85

16:23 18.06.2021 Большая часть Ялты обесточена после прошедших сильных ливней. Об этом сообщила в соцсетях глава администрации города Янина Павленко. Читайте также: Большая часть Ялты обесточена

16:34 18.06.2021 Никакого риска для туристов из-за наводнения в Ялте нет, об этом в соцсетях 18 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом: Угрозы для туристов в Крыму нет — Аксёнов

16:38 18.06.2021 Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Ялта (Крым), сообщили 18 июня в пресс-службе городской администрации. Об этом: В Ялте из-за подтоплений введён режим ЧС

16:50 18.06.2021 Один человек погиб в результате наводнения в Ялте. Информация прозвучала 18 июня во время заседания регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Ялте во время ливней погиб человек

16:55 18.06.2021 В центре Ялты под воду ушёл крокодиляриум, удалось эвакуировать около 90% животных, погибших животных нет. На данный момент ведется откачка воды из помещений. Читайте подробнее: В Ялте затопило крокодиляриум, животных эвакуировали

16:57 18.06.2021 Наводнение в Ялте yalta.rk.gov.ru

17:04 18.06.2021 Военнослужащие будут привлечены к разбору завалов в Керчи после наводнения. Об этом на заседании регионального операштаба 18 июня сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: Минобороны направит военнослужащих в Керчь

17:05 18.06.2021 18−22 июня в Калининградской, 19−24 июня Новгородской, Псковской, Ленинградской областях, в южных районах Карелии и Санкт-Петербурга аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7−10°.

17:05 18.06.2021 По данным Гидрометцентра России, 19 июня в Архангельской области ливневый дождь, гроза, град, ветер 19−24 м/с.

17:05 18.06.2021 19 июня в Ненецком автономном округе сильный дождь, гроза, ветер до 24 м/с (на западном побережье 24−29 м/с).

17:06 18.06.2021 Затопленный двор в Керчи. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:09 18.06.2021 Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня действует на территории нескольких муниципалитетов Крыма. Об этом 18 июня говорилось на заседании регионального оперштаба. Читайте также: Режим ЧС введен в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе

17:10 18.06.2021 Глава Крыма Сергей Аксёнов в селе Приозёрном glava.rk.gov.ru

17:11 18.06.2021 Автобус едет по затопленной Керчи. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:11 18.06.2021 Ливень, который начался в Керчи вечером 16 июня и шел почти всю ночь, затопил улицы города. Читайте также: Дождевой апокалипсис в Крыму — Керчь под водой — фоторепортаж

17:11 18.06.2021 Затопленные улицы Керчи kerch.rk.gov.ru

17:25 18.06.2021 Названы размеры первоначальных выплат для жителей Керчи, Ленинского района и Ялты, пострадавших в результате наводнений. Подробности в материале: Власти Крыма назвали размеры компенсаций пострадавшим от наводнений

17:31 18.06.2021 Потоки дождевой воды подмыли опоры системы газоснабжения на одной из улиц в Ялте, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

17:32 18.06.2021 «В связи со сходом дождевой воды произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления. Без газоснабжения осталось 60 абонентов, социально-значимых объектов нет», — сообщили в МЧС по Республике Крым.

17:32 18.06.2021 Взрослым вода по пояс. Керчь. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:35 18.06.2021 В Ялте больных к скорым подвозят на лодках: машинам не подъехать из-за потопа.

17:35 18.06.2021 Спасатели на улицах Керчи 82.mchs.gov.ru

17:35 18.06.2021 В Ялту переброшены бригады врачей из Симферополя и других регионов Крыма.

17:44 18.06.2021 Мероприятия по ликвидации последствий наводнения в Республике Крым проконтролирует Генеральная прокуратура РФ, сообщили 18 июня в пресс-службе ведомства. Надзорные мероприятия находятся на контроле Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Читайте также: Генпрокуратура проконтролирует устранение последствий потопа в Крыму

17:54 18.06.2021 Жители Ялты публикуют в соцсетях фото и видео, как плывут машины.

17:58 18.06.2021 На затопленной улице Керчи. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:59 18.06.2021 Керчь после ливня kerch.rk.gov.ru

17:59 18.06.2021 Керчь после ливня kerch.rk.gov.ru

17:59 18.06.2021 19−20 июня в Калмыкии пыльная буря, ветер до 22 м/с.

18:00 18.06.2021 19 июня в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии сильный дождь, гроза, град. Ветер 18 июня — 20−25 м/с (в Кабардино-Балкарии до 28 м/с), 19 июня в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии — 15−20 м/с.

18:00 18.06.2021 Жаркая погода 19−20 июня в Тверской, Ярославской областях, 20 июня в Ивановской области (температура днем +25… +30°, в Тверской и Ивановской областях до +32°).

18:00 18.06.2021 Сильная жара 19−20 июня в Московской области (температура днем до 32°), 19−22 июня в г. Москва (до 33°).

18:01 18.06.2021 18 июня в Челябинской области дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В Курганской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.

18:01 18.06.2021 На юге Тюменской области 18 июня сильный дождь, гроза, ветер 17−22 м/с, похолодание.

18:01 18.06.2021 18−20 июня в Ханты-Мансийском автономном округе сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с (20 июня до 22 м/с).

18:01 18.06.2021 20 июня в Ямало-Ненецком автономном округе дождь, ветер 17−22 м/с.

18:02 18.06.2021 Похолодание в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:02 18.06.2021 18 — ночью 19 июня в Омской области очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 28 м/с, 19 июня похолодание.

18:02 18.06.2021 19 июня в Новосибирской области сильный дождь, гроза, ветер до 21 м/с.

18:03 18.06.2021 В республиках Алтай и Хакасии 20 июня сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

18:03 18.06.2021 19−20 июня в Томской области дождь (19 — ночью 20 июня сильный), гроза, ветер 17−22 м/с.

18:03 18.06.2021 20 июня в Кемеровской области и Алтайском крае сильный дождь, гроза, ветер 16−21 м/с (в Алтайском крае до 23 м/с).

18:04 18.06.2021 18 — ночью 19 июня в Приморском крае сильный дождь, гроза, 18 июня в г. Владивосток ветер до 24 м/с.

18:04 18.06.2021 20−21 июня в Якутии дождь, гроза, ветер 17−22 м/с.

18:06 18.06.2021 Затопленные улицы Керчи. 82.mchs.gov.ru

18:06 18.06.2021 Как сообщает Гидрометцентр России, 18 июня повышение уровня воды (на 10−66 см) наблюдалось местами на реках Крыма: Кача, Бельбек, Коккозка, Черная, Салгир, Су-Индол, Биюк-Карасу. 18−20 июня на отдельных реках Крыма ожидается подъем уровня на 0,5−1,5 м.

18:07 18.06.2021 18−19 июня местами в Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республике из-за локальных дождей на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятной отметки.

18:07 18.06.2021 Дождевой паводок с ростом уровня воды (на 15−68 см) прошел на некоторых реках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

18:07 18.06.2021 19−21 июня уровень воды у г. Красноярск ожидается 400−410 см (опасная отметка 390 см), сложная гидрологическая обстановка в районе города сохранится. Уровень воды выше опасной отметки на 5 см на Енисее у с. Подсинее (нижний бъеф Майнской ГЭС); на дачных участках подтоплены подвальные помещения и насосная станция.

18:52 18.06.2021 Повышение уровня рек в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

18:52 18.06.2021 Наводнение в Крыму mchs.rk.gov.ru

18:53 18.06.2021 Подъем уровня воды (на 30−187 см) из-за локальных дождей наблюдался участками на Бирюсе, Верхней Лене, Витиме, Киренге (Иркутская область), Алдане, Тимптоне и в низовьях Лены (Якутия).

19:09 18.06.2021 Глава Крыма Аксенов: «Мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Так, Загорское водохранилище, которое питает Ялту, получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды».

19:33 18.06.2021 Затопленную улицу люди вынуждены переходить вброд. Керчь. Александр Полегенько © ИА REGNUM

19:46 18.06.2021 «Администрация Ялты обращается к жителям города и туристам с настоятельной просьбой воздержаться от передвижения по городу в ближайшие дни! Пожалуйста, берегите себя! Коммунальные службы города, экстренные службы, военнослужащие работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ливня!»

19:47 18.06.2021 Администрация Ялты сообщает со ссылкой на ГУП РК «Водоканал-ЮБК». В связи с ливневыми дождями и схождением селевых потоков подача водоснабжения временно прекращена. В связи с этим организован подвоз воды по микрорайонам: ул. Бирюкова, 26, Винодела Егорова, 22, Свердлова, 89 район 11-й школы, Бакунинский проезд, 11. Телефон для справок +79 789 095 690, 34−48−82, 34−26−82.

19:47 18.06.2021 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму, где несколько городов серьезно пострадали от наводнений, спровоцированных обильными осадками. Об этом он сказал на брифинге 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. «Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов. Он заявил, что СНБО Украины «очень хотелось бы» влиять на все, в том числе на климат и погоду — «но у нас есть свои полномочия, и мы ограничены законом и Конституцией Украины». Читайте также: Власти Украины издевательски прокомментировали разгул стихии в Ялте

19:48 18.06.2021 Спасательная операция в Ялте 82.mchs.gov.ru

19:49 18.06.2021 В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек, все расселены по гостиницам и санаториям.

20:26 18.06.2021 В администрации Ялты состоялось заседание КЧС, на котором представители различных служб города обсудили сложившуюся в городе ситуацию.

20:27 18.06.2021 В заседании приняли участие министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, глава администрации города Ялта Янина Павленко, руководители ресурсоснабжающих организаций, силовых структур, МЧС, коммунальных предприятий и другие.

20:29 18.06.2021 По словам главы горадминистрации Ялты Янины Павленко, «ущерб городу нанесен колоссальный». По состоянию на 16:00 зафиксировано 87 случаев подтоплений. 281 человек эвакуированы, из них 49 детей. Организовано размещение в пансионатах.

20:30 18.06.2021 По ее словам, в связи со сложившейся ситуацией наладить электричество и водоснабжение в Ялте можно будет только завтра, 19 июня. По информации ГУП РК «Водоканал ЮБК», организован подвоз воды по микрорайонам: ул. Бирюкова, 26, Винодела-Егорова, 22, Свердлова 89 район 11 школы), Бакунинский проезд, 11.

20:31 18.06.2021 В Ялте постепенно восстанавливается работа общественного транспорта. «Сейчас работают маршруты № 106 «Ялта-Гурзуф» и № 31 «Ялта-Краснокаменка-Кипарисный» от автовокзала. Проводится работа по запуску движения маршрутов № 102, 115, 107, 142. Но, в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем — ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома! Тем более, что с наступлением темноты полностью восстановить уличное освещение сегодня будет невозможно!» — сказал Павленко.

20:32 18.06.2021 По мнению главы администрации Ялты, отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улицы Пушкинская-Боткинская. «Пока, до их полного обследования, они будут закрыты!»

20:33 18.06.2021 Павленко также отметила, что с вечера на улицах Ялты начинает работать спецтехника: «Просьба с пониманием отнестись к этому и оказывать всяческое содействие, в частности прошу убрать с проезжей части припаркованные автомобили! Продолжаем эвакуацию жителей из подтопленных домов — их расселили в гостиницы и санатории, за что огромное спасибо руководителям средств размещения».

20:34 18.06.2021 Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Крыму. rk.gov.ru

20:34 18.06.2021 При содействии министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко эвакуировали 18 июня и туристов из наиболее пострадавших гостиниц («Бристоль» и «Ореанда»). «Всего на территории Ялтинского региона сейчас находится 20 тысяч туристов. Подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы», — сообщил Вадим Волченко.

20:35 18.06.2021 Глава Ялты Константин Шимановский призвал жителей города в случае благоприятных погодных условий присоединиться завтра к уборке. «Дорогие ялтинцы, сегодня город столкнулся с такой чрезвычайной ситуацией, которой у нас не было никогда ранее! Это действительно стихийное бедствие и наша задача сейчас объединить усилия в ликвидации последствий этой стихии. Все службы города работают в усиленном режиме. Но нам не справиться без вашей помощи! Завтра, при условии благоприятных погодных условий, весь депутатский корпус, вместе с волонтерами выйдут на расчистку и уборку улиц. Призываю всех неравнодушных жителей присоединиться и помочь навести порядок в родном городе!» — подчеркнул он. Следующее заседание комиссии по ЧС состоится завтра, 19 июня.

20:36 18.06.2021 Последствия наводнения. Крым 82.mchs.gov.ru

20:44 18.06.2021 Сергей Аксёнов: во всех пострадавших от подтопления регионах будет оценен ущерб с целью определения компенсаций.

20:45 18.06.2021 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга в городе Керчи. Он заявил, что по итогу обхода подтопленных территорий в Керчи был выявлен «объем бедствия», ситуация остается тяжелой. «Обошли практически все домовладения, оказавшиеся подтопленными. Сейчас мобилизованы силы Минобороны, Росгвардии, МВД и других силовых ведомств, которые окажут помощь в расчистке квартир и домов. Есть понимание, что необходимо сделать, после этого комиссия по подсчёту ущерба начнет свою работу», — сказал он.

20:48 18.06.2021 Также Сергей Аксёнов сообщил, что в ходе работы комиссии будет определён порядок по компенсации ущерба за испорченное имущество, подробная информация будет опубликована в ближайшее время. «Во время штаба проработаем все позиции, в ближайшее время будут опубликованы все данные о том, кто, в каком порядке подает заявления о компенсации ущерба, это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. Проговорили с Максимом Геннадьевичем Решетниковым (глава минэка РФ — прим.), Крыму окажут содействие в части формирования нормативных актов, — сказал Аксёнов, — и после того, как будет определен размер ущерба, о результатах доложу главе государства Владимиру Владимировичу Путину».

20:49 18.06.2021 По словам Сергея Аксёнова, со всеми гражданами, пострадавшими в результате ЧС, поддерживается контакт. «Со всеми находимся на связи, все, что касается обеспечения продовольствием, подвоза вещей, чистой воды, медикаментов — всем будет оказана вся необходимая помощь. Во многих дворах сотрудники МЧС сейчас откачивают воду. Также определяем ущерб не только в городе Керчи, но и в поселке Приозерное, Кировском районе, Феодосии, других пострадавших регионах», — добавил он.

20:49 18.06.2021 Глава Крыма также сообщил, что граждане, эвакуированные с подтопленных территорий, будут оставаться в отелях, где они в данный момент размещены, столько, сколько потребуется. «Эвакуированные люди будут оставаться в отелях столько, сколько необходимо. Они будут получать трехразовое питание, пока их жилье не будет пригодно для проживания либо не будут решены другие компенсационные меры, включая вопросы, связанные с переселением. Компенсация ущерба будет осуществляться из республиканского бюджета, при необходимости — из федерального», — уточнил Аксёнов.

20:50 18.06.2021 За ночь в Ялте также выпало 85 мм осадков, туда направлен вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко. Аксёнов также сообщил, что после заседания оперативного штаба будут опубликованы все данные по ведущимся в данный момент работам по подключению электричества, воды и газа жителям, пострадавшим от непогоды.

20:51 18.06.2021 Средство передвижения после непогоды в Керчи. Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:53 18.06.2021 В результате выпадения обильных осадков 17 июня 2021 года произошло подтопление г. Керчь. По состоянию на 18:00 18 июня: — затоплено по г. Керчь 248 домовладений, из них затопленными остается 14 домовладений, от 204 домовладений вода отступила; — 18 июня проведена откачка придворовых территорий и подвальных помещений 30 домовладений, продолжается работа по откачке 11 домовладений, требует откачки 14 домовладений (по заявкам от населения). Всего в зоне подтопления находилось 1342 человека, проведена эвакуация населения — 1332 человека (10 человек отказались от эвакуации), из них 223ребенка, 5 инвалидов и 1 лежачий. 18 июня оказана помощь населению в транспортировке 206 людей, из них 47 детей. Всего в период с 17 по 18 июня оказана помощь 1631 людям, из них 169 детей. Пострадавшие в количестве 113 человек (из них 26 детей, 5 инвалидов и 2 беременные женщины) размещены в ПВР по адресу: г. Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан». 29 человек (из них 3 детей) в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя». Общее количество людей в ПВР: 142 человека из них 29 детей. Уровень реки Мелек-Чесме в районе ГБУЗ РК «Керченская городская больница имени Н.И.Пирогова» упал до 10 сантиметров. Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г. Керчь задействованы от РСЧС: 940 чел., 135 ед. техники, 12 лодок, 13 мотопомп. От ресурсоснабжающих предприятий задействовано 652 человека, 49 ед. техники, 6 бензопил. Транспортное сообщение восстановлено в полном объёме, некоторые маршруты изменены, троллейбусное движение не осуществляется. Подтопленными частично остаются ул. Борзенко, Пролетарской, Козлова и Юных Ленинцев. Ведется очистка водостоков и ливневой канализации, расчистка заторов в русле реки.

20:53 18.06.2021 Автомобили на затопленных улицах Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:54 18.06.2021 На затопленных улицах Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:55 18.06.2021 В Ялте на восстановлении работ задействовано 690 человек, 87 единиц техники. Без электроснабжения находятся 19 452 человека. В целом по региону на 60% восстановлено электроснабжение. Силами ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Остаются отключенными на территории г. Ялта — 60 домов, 180 человек, 62 ребенка. В Ялту направлен насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ» для откачки воды. Ведется восстановление движения в Ялте. На данный момент в центральной части города невозможно обеспечить движение общественного транспорта до полной расчистки дорог. Проводится работа по восстановлению движения по Южнобережному шоссе. Сейчас работают маршруты № 106 «Ялта-Гурзуф» и № 31 «Ялта-Краснокаменка-Кипарисный» от автовокзала. Проводится работа по запуску движения маршрутов № 102, 115, 107, 142. rk.gov.ru/

20:55 18.06.2021 Наводнение в Крыму mchs.rk.gov.ru

20:56 18.06.2021 В Керчи продолжаются аварийно-восстановительные работы. В процессе работы найдены автомобильные номера. Их можно забрать в дежурной части МЧС России по г. Керчи по адресу: ул. Комарова, 1. Об этом сообщает местная администрация.

20:57 18.06.2021 На затопленной улице Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:58 18.06.2021 В Керчи начат прием заявок об утрате имущества в зоне подтопления. Так, в ЕДДС звонки принимаются с 19:00 круглосуточно с 18 июня и по 25 июня включительно по тел.:+79 789 091 135, 6−02−19. Также заявки можно оставить на горячую линию, созданную в департаменте труда и социальной защиты населения, тел.:+79 785 543 076, +79 785 543 116, с 8 до 17. Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи.

20:59 18.06.2021 Как сообщает администрация Керчи, для работы с заявителями создано 10 рабочих групп, которые, начиная с 19 июня выезжают по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат. Для этого имущество должно находиться в наличии. Поэтому никаких действий с ним рекомендуется не производить.

21:00 18.06.2021 В соответствии с законодательством предусмотрены: — единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего; — финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости; — 50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество; — 100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

21:01 18.06.2021 Спасатели на улицах Керчи 82.mchs.gov.ru

21:02 18.06.2021 19 июня рабочие группы по работе с заявителями об утрате имущества в зоне подтопления будут работать по ул. Комарова, ул. Ж. Дудник, ул. Чернышевского, 2-му Вокзальному переулку, сообщает администрация Керчи. ВНИМАНИЕ! Людей, временно проживающих в гостиницах, доставят на автобусах к домам до приезда работы комиссии, самим добираться не придётся.

22:05 18.06.2021 На Енисее у Красноярска уровень воды выше опасной отметки на 14 см. Сохраняется затопление пониженных участков местности в черте города Красноярска.

22:05 18.06.2021 19−21 июня уровень воды у г. Красноярск ожидается 400−410 см (опасная отметка 390 см), сложная гидрологическая обстановка в районе города сохранится. Уровень воды выше опасной отметки на 5 см на Енисее у с. Подсинее (нижний бъеф Майнской ГЭС); на дачных участках подтоплены подвальные помещения и насосная станция. 19−21 июня уровень воды у с. Подсинее ожидается 360−380 см (опасная отметка 360 см). На р. Большой Енисей у с. Тоора-Хем (Тыва) уровень воды выше неблагоприятной отметки на 10 см; 19−20 июня река войдет в свои берега.

22:06 18.06.2021 Подтопление. Красноярский край 24.mchs.gov.ru

22:06 18.06.2021 Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на р. Селенга у с. Усть-Кяхта на 20 см и п. Новоселенгинск на 33 см, р. Чикой у с. Поворот на 21 см (Бурятия), р. Аргунь у с. Олоча на 71 см (Забайкальский край). 19−21 июня высокий уровень воды сохранится.

22:07 18.06.2021 Повышение уровня воды (на 32−215 см) продолжалось на реках Амурской области: Амуре выше г. Благовещенск, реках Левый Уркан, Унаха, Гилюй, Тында, Деп, Селемджа у с. Норск, Бурея у с. Малиновка. Уровень воды превысил опасную отметку на 2 см на р. Правый Уркан у с. Арби (Амурская область), сохранялось затопление поймы, дорог, огородов, домов в с. Ивановка;19−20 июня рост уровня воды продолжится до отметки 700−750 см (ОЯ 670 см).

22:07 18.06.2021 В Чукотском автономном округе из-за таяния остатков снега продолжался рост уровня воды на реках Анадырь, Майн, Малый Анюй; уровень воды выше неблагоприятной отметки на 37 см у с. Усть-Белая на р. Анадырь.

22:08 18.06.2021 Между тем ночью и утром 19 июня в отдельных северо-восточных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°.

22:20 18.06.2021 Устранение последствий ливня в Краснодаре. krd.ru

22:24 18.06.2021 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 19 июня 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в СФО на территории Алтайского края, Омской области (сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, грозы, усиления ветра 17−22 м/с, при грозах местами шквалы 25−28 м/с), сообщает МЧС России.

22:25 18.06.2021 МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения: во время сильного ветра: — находясь дома, закройте окна; -находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи); — обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. во время грозы: — если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. -во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. — если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. — не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. — в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. — если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20−30 м. — если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Будьте внимательны и осторожны!

22:30 18.06.2021 Отключение воды планируется в Севастополе завтра, 19 июня, сообщили 18 июня в пресс-службе регионального правительства. Читайте подробнее: В Севастополе отключают воду

22:53 18.06.2021 Наводнение на керченских улицах. Александр Полегенько © ИА REGNUM

23:16 18.06.2021 Подразделения Черноморского флота на автомобилях повышенной проходимости прибыли в Ялту для оказания помощи населению города, сообщает 18 июня пресс-служба флота. Читайте также: Мобильный отряд Черноморского флота прибыл на помощь Ялте

23:39 18.06.2021 Количество пострадавших в результате вызванного ливнями подтопления Ялты выросло до 11 человек, сообщает 18 июня ТАСС со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко. «Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший», — цитирует агентство слова Павленко. Читайте также: Число пострадавших от дождевых подтоплений в Ялте увеличилось до 11

03:15 19.06.2021 В субботу, 19 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +28…+30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 19 июня в Красноярске ожидается до +30 °C

05:02 19.06.2021 В субботу, 19 июня, в Москве будет ясно, без осадков. Температура воздуха — +29…+31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 19 июня в Москве ожидается до +31 °C

10:08 19.06.2021 В Забайкальском крае ухудшилась паводковая обстановка. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 19 июня из берегов вышла река Унда. Под подтопление попали дома и приусадебные участки города Балей в микрорайоне Тасеево. Спасатели МЧС России, совместно с администрацией муниципалитета, организовали эвакуацию граждан. «Также вертолёт МИ-8 МЧС России спас работников золотодобывающей артели, оказавшихся отрезанными водой от большой земли. Из-за отсутствия места для приземления пилот борта принял решение как можно ниже зависнуть над водой и принимать граждан», — пояснили спасатели. Об этом: В Забайкалье вышла из берегов река Унда, потребовалась эвакуация Эвакуация жителей из подтопленных домов. Забайкальский край 75.mchs.gov.ru

10:13 19.06.2021 В ближайшие двое суток (19−20 июня) на реках восточной половины Забайкалья продолжится рост уровней воды, глубина подтопления пойм также увеличится. Об этом информирует группа краевого ГУ МЧС «ВКонтакте». Читайте также: Уровень воды в реках Забайкалья продолжит расти

13:20 19.06.2021 В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Читайте подробнее: В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней После ливня. Крым 82.mchs.gov.ru

13:29 19.06.2021 Паводок. Амурская область 28.mchs.gov.ru.

16:25 19.06.2021 Июньская жара в Петербурге 19 июня 2021 года установила первый летний рекорд максимальной температуры. В 16:00 мск воздух в Северной столице прогрелся до +29,9 градуса. Такого зноя в этот день не было с 1905 года. Читайте подробнее: В Петербурге побит рекорд жары, продержавшийся с 1905 года

18:56 19.06.2021 Число пострадавших из-за сильных осадков в Ялте возросло до 19 человек. Об этом: Количество пострадавших из-за ливня в Ялте возросло

20:11 19.06.2021 В Крыму, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях, восстановлено электроснабжение потребителей. Соответствующее заявление опубликовано 19 июня на сайте Минэнерго России. Читайте также: В Минэнерго России сообщили о восстановлении энергоснабжения в Крыму

21:03 19.06.2021 В Крыму до второй половины дня 20 июня прогнозируются ливни, град и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни

22:05 19.06.2021 В Санкт-Петербурге 19 июня побит температурный рекорд 116-летней давности. Воздух в этот день прогрелся до +30,7 градуса. Об этом: В Петербурге побит температурный рекорд 116-летней давности Жара в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

23:16 19.06.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение о том, что в ближайшие дни по 24 июня в петербургском регионе сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. Жителей просят по возможности не выходить из дома с 11 до 17 часов. Читайте также: В Петербурге и Ленобласти аномальная жара достигнет +35…+36 градусов

15:17 20.06.2021 В Ялте временно отключено водоснабжение из-за аварии на водопроводной очистной станции. Читайте подробнее: В Ялте прервано водоснабжение из-за аварии на очистных сооружениях

17:36 20.06.2021 В Красноярске в результате сильного ливня затопило многие улицы, кадрами последствий непогоды делятся местные жители в социальных сетях. Подробности в материале: В Красноярске после сильных ливней затопило улицы

18:35 20.06.2021 Жаркая погода на европейской территории страны продлится «ещё довольно долго», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Читайте подробнее: Синоптики рассказали о предстоящих температурных рекордах в России

21:19 20.06.2021 Число пострадавших в результате подтопления в Ялте возросло до 43 человек. Читайте также: Количество пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 43 человек

03:18 21.06.2021 В Приамурье с вечера 20 июня введен режим повышенной готовности из-за паводка. Уровень воды в реках области начал расти. Верхний Амур существенно поднялся из-за смещения паводка с рек Забайкалья и Китая. Читайте подробнее: В Приамурье из-за паводка ввели режим повышенной готовности

07:07 21.06.2021 Красноярск. Фото с веб-камеры

07:59 21.06.2021 Аномальная жара до +38 градусов придёт на территорию Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Читайте также: В Ростовской области установится аномальная жара до +38 °С

08:00 21.06.2021 21−25 июня в Кировской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7° и более выше климатической нормы.

08:00 21.06.2021 Днем 21 июня в Москве ожидается сильная жара (максимальная температура 31−33°).

08:00 21.06.2021 Москва. Фото с веб-камеры

08:04 21.06.2021 21−23 июня в Ингушетии и Чечне ожидается сильная жара (максимальная температура до 40°).

08:04 21.06.2021 21 июня в Калининградской, 21−23 июня в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидается сильная жара (максимальная температура 35−37°).

08:26 21.06.2021 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.06.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 2027 га, сообщает Федеральная Авиалесоохрана. Лесные пожары ликвидированы в Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Владимирской, Московской, Ивановской областях, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской, Омской областях, Якутии, Бурятии, Хабаровском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе.

08:28 21.06.2021 На 00:00 мск 21.06.2021 на территории Российской Федерации действовало 93 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 56 890 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: — 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 32 680 га (Иркутская область); — 32 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 23 635 га (Якутия); — 11 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 163 га (Курганская область); — 10 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 116 га (Тюменская область); — 9 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 52 га (Свердловская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 45 га (Магаданская область); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 45 га (Башкирия); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 га (Кировская область); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 24 га (Красноярский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Оренбургская область); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 га (Пермский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Карелия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Ямало-Ненецкий автономный округ); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Бурятия); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 63 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»); — 2 пожара на землях иных категорий на площади, пройденной огнем, 10 га (Свердловская область — Невьянский ГО, Камышловский МР).

08:29 21.06.2021 Непрекращающиеся проливные дожди существенно ухудшили паводковую ситуацию в Забайкальском крае. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, обильные дожди накрыли Забайкальский край в июне. В восьми районах ситуация особенно сложная. Паводки привели к подтоплениям домов и придомовых территорий. Стихия забрала у людей жильё и имущество, накопленное годами. Подробности в материале: Забайкалье уходит под воду

08:29 21.06.2021 Ликвидация последствий потопа в Ялте. simadm.ru

08:31 21.06.2021 В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС. «Вновь убеждаюсь, что ялтинцы — самые отзывчивые и сплоченные! Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то — больше, кого-то — меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город», — говорит глава администрации Ялты Янина Павленко и добавляет, что идею создания штаба поддержали общественные организации и предприниматели. Заявки принимаются по телефонам +7 989 143 72 17 и +7 978 071 71 33.

08:31 21.06.2021 «Просьба сообщать ФИО пострадавших в ЧС, адрес, контактный телефон и конкретный перечень вещей, предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и др. Возможна помощь в подвозке куда-либо, есть транспорт высокой проходимости», — говорит начальник штаба добровольцев и волонтеров в Ялте Лариса Откидач и отмечает, что также сформированы бригады, которые будут развозить продукты и вещи.

08:32 21.06.2021 Ликвидация последствий потопа в Ялте. yalta.rk.gov.ru

08:34 21.06.2021 Красноярцы в соцсетях обсуждают последствия мощного ливня, накрывшего город 20 июня. «Никогда такого не было, и вот опять», — иронизируют горожане. Они делают вывод, что столица края с непогодой не справилась. Читайте также: «Ужас! Какой глава, такой и город!» — Красноярск провалил испытание ливнем

08:36 21.06.2021 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за жары. Об этом 21 июня сообщается на сайте Гидрометцентра. Подробности в материале: В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

08:37 21.06.2021 Спасатели объявили на территории Тувы штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в течение суток 21 июня здесь ожидаются сильные дожди, грозы и град. Подробности в материале: В Туве объявлено штормовое предупреждение

08:37 21.06.2021 Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Красноярске. Об этом сообщили 21 июня в мэрии города. Читайте также: В Красноярске выпала месячная норма осадков

08:37 21.06.2021 В Забайкальском крае проливные дожди принесли новое бедствие — мощный паводок. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, в 23 населённых пунктах края подтоплено 298 жилых домов и 681 приусадебный участок. Помимо этого, разрушено девять деревянных мостов, частично подтоплено десять участков автодорог общей протяженностью 6,1 тысячи метров. Всего развернуто пять пунктов временного размещения вместимостью 700 человек (сейчас там размещено 103 человека, в том числе 24 ребенка). Об этом: В Забайкалье подтоплены почти 300 жилых домов

08:45 21.06.2021 Наводнение в Крыму. mchs.rk.gov.ru

08:52 21.06.2021 Выпускники школ из районов Забайкальского края, в которых действует режим ЧС из-за паводков, не смогли попасть на сдачу единого государственного экзамена. Как сообщает 21 июня зампред регионального правительства Татьяна Цымпилова, ЕГЭ они смогут сдать в резервные дни. «Проведение ЕГЭ будет организовано для одиннадцатиклассников в Балейском, Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском районах. Территориальная схема пунктов размещения сейчас отрабатывается», — пояснила чиновница. Читайте подробнее: В Забайкалье паводок повлиял на сроки сдачи ЕГЭ

08:52 21.06.2021 По состоянию на утро 21 июня в Красноярском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 43,8 га — в Богучанском, Туруханском и Эвенкийском районах. Читайте также: Леса полыхают в трёх районах Красноярского края

08:58 21.06.2021 В центре Европейской России к середине текущей недели воздух прогреется до 36 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд рассказал, сколько продлится жара в Европейской России

08:59 21.06.2021 В Забайкальском крае, где в результате проливных дождей подтоплены более 100 жилых домов, открыли горячую линию для пострадавших от паводка. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, по телефону 8800−30−22−135 можно задать вопросы о порядке компенсаций для пострадавших, о необходимости доставки гуманитарной помощи и других проблемах, связанных со стихийным бедствием. На звонки жителей отвечают специалисты МЧС, министерства труда и соцзащиты населения, министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, министерства здравоохранения. Читайте также: В Забайкалье открыта горячая линия для пострадавших от наводнения

09:02 21.06.2021 Для качественного водоснабжения Ялты не хватает давления в трубах. Об этом сообщил врио начальника ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев на вечернем заседании КЧС 20 июня. Он отметил, что утром к водоснабжению Ялты был подключен источник Хаста-Баш, ресурсов которого должно было хватить на питание Ялты и части муниципалитета в сторону Фороса.

09:03 21.06.2021 «Дебит источника достаточный, но учитывая, что он находится в 20 километрах от Ялты, а население три дня было практически без воды, происходит максимальный забор ресурса по пути. В том числе и объектами размещения. Кроме того, для качественного водоснабжения необходимо давление в трубах, но из-за разбора воды «по дороге», естественно, давления нет. На это нужно время, которого нет! Но и с такой ситуацией сталкиваемся впервые», — подчеркнул врио начальника ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев. По его информации, сейчас проводятся работы по запуску еще двух источников, однако стоит отметить, что стихия на многих улицах повредила водопровод. Сотрудники предприятия параллельно устраняют и эту проблему.

09:04 21.06.2021 Потоп в Ялте. yalta.rk.gov.ru

09:05 21.06.2021 Администрация Ялты просит туристов, оказавшихся в сложной ситуации, обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма 8 (800) 511-80-18 , а также в интернет-представительства ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте». Кроме того, в регионе работает сервис «Отзыв туриста» — на сайтах всех муниципалитетов региона.

09:05 21.06.2021 Потоп в Ялте. yalta.rk.gov.ru.

09:06 21.06.2021 21−25 июня в Чувашии ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7° и более выше климатической нормы.

09:09 21.06.2021 По данным Гидрометцентра России, в ближайшие 2−3 часа с сохранением до конца суток 21 июня и ночью 22 июня в Алтайском крае ожидаются сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 25−27 м/с.

09:11 21.06.2021 В Петербурге в понедельник, 21 июня, ожидается новый, третий подряд, температурный рекорд в связи с аномально жаркой погодой, установившейся в регионе. Новому рекорду не помешают даже локальные грозы, которые прогнозируют синоптики на вторую половину дня. Читайте подробнее: В Петербурге ожидается новый рекорд аномально жаркой погоды

09:15 21.06.2021 Эвакуация из зоны подтопления. Амурская область 28.mchs.gov.ru

09:16 21.06.2021 В течение ближайших трёх-четырёх дней на реках Амур и Зея продолжится интенсивный подъём воды, об этом 21 июня в своём телеграм-канале написал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Читайте подробнее: Паводок ждём сильный — мэр Благовещенска

09:17 21.06.2021 В Ростове-на-Дону приступили к восстановлению дорог, пострадавших в результате разгула стихии 17 июня. Подробности в материале: Ростовские дороги восстанавливают после мощного ливня

09:17 21.06.2021 В Забайкальском крае, который заливает дождями, без электроснабжения остались порядка 20 населённых пунктов. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, сейчас без электроэнергии остаются сёла Кунгара, Курюмдюкан, Батакан, Луговское, Закаменное и Зерен Газимуро-Заводского района. Ждут подачу энергоресурса жители сёл Онохово, Верхний Кокуй и Подойницино Балейского района. Нет света в сёлах Банщиково, Малышево, Сивачи, Кавыкучи и Нижняя Шахтама Шелопугинского района, а также в сёлах Тергень, Купряково, Глинянка и Верх-Ягьё Шелопугинского района. Подробности в материале: Наводнение в Забайкалье: обесточены десятки населённых пунктов

09:31 21.06.2021 В Новосибирске сегодня, 21 июня, во второй половине дня ожидается дождь, ветер юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха +14…+16 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте также: В Новосибирск пришли дожди и похолодание

09:36 21.06.2021 В Москве из-за аномально сильной жары продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение в Москве и Московской области будет действовать до глубокого вечера 22 июня. Подробности в материале: «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за жары

09:41 21.06.2021 В Забайкальском крае начался сбор помощи гражданам, чьи дома пострадали из-за паводков в населённых пунктах региона. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, пункты сбора продуктов питания, одежды, средств личной гигиены открыты в нескольких учреждениях Читы. Наиболее остро люди нуждаются в продуктах питания длительного хранения, детском питании, средствах гигиены и постельном белье. Читайте также: В Забайкалье объявлен сбор для пострадавших от наводнения

09:41 21.06.2021 В Москве 22 июня обновится температурный рекорд, если температура воздуха поднимется выше отметки в 31,8 градуса. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил 21 июня РИА Новости. «Вероятность того, что рекордное значение будет 22 числа, очень большая», — сказал Вильфанд. Читайте подробнее: Вильфанд ожидает температурного рекорда в Москве 22 июня

09:42 21.06.2021 В случае, если температура воздуха в рабочем помещении составляет +28,5 °C, Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, а при большей температуре — на более длительное время. Об этом 21 июня сообщается на сайте ведомства. Читайте также: В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день в жару

10:13 21.06.2021 В Ульяновской области зарегистрированы новые травяные и лесные пожары, а также термические точки. 21 июня в регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, местами ожидается до +34 градусов жары. Об этом: В Ульяновской области потушили ещё один лесной пожар

10:13 21.06.2021 Во многих регионах Приволжского федерального округа до конца текущей рабочей недели, до 25 июня, сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха в период с 21 по 25 июня будет на 7°С и более выше климатической нормы. Читайте также: Аномальная жара в Поволжье сохранится до конца недели

10:35 21.06.2021 В понедельник, 21 июня, в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +31… +33 °C. Об этом 21 июня сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: В Москве 21 июня ожидается небольшая облачность и до +33 °C

10:38 21.06.2021 В Санкт-Петербурге в понедельник, 21 июня, установлен новый температурный рекорд для этого дня. Причем это произошло уже в 10 часов утра. Подробности в материале: В Петербурге установлен новый рекорд жаркой погоды

10:40 21.06.2021 В Чувашии до конца недели местами ожидается высокая степень пожарной опасности. 21 июня температура воздуха в республике поднимется до +34 градусов. Читайте также: В лесах Чувашии установилась высокая пожарная опасность

10:53 21.06.2021 В Забайкальском крае, где потопило более 100 жилых домов, стартовал приём гуманитарной помощи для нуждающихся. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, гуманитарные пункты открыты на базе 29 государственных учреждений социального обслуживания. По словам чиновников, люди нуждаются в одежде, обуви, продуктах питания, предметах личной гигиены, постельном белье (одеяла, подушки, матрасы). Об этом: Пострадавшие от наводнения забайкальцы нуждаются в помощи

10:58 21.06.2021 В Забайкальском крае, где в результате проливных дождей подтопило более 100 домов, горячая пара началась для сотрудников санитарной авиации. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона, из районов, пострадавших от паводка, уже эвакуировано десять беременных женщин. Об этом: Паводок в Забайкалье: санитарная авиация взмыла в небо

11:55 21.06.2021 Значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, большую часть наступившей недели будут находиться под преобладающим влиянием мощного субтропического гребня. Это значит, что температурный фон будет существенно превышать климатическую норму, на 8−9 °, сообщает Гидрометцентр России 21 июня.

11:55 21.06.2021 Керчь после ливня. 82.mchs.gov.ru

11:56 21.06.2021 В парке [Ярослав Чингаев] © ИА REGNUM]

11:56 21.06.2021 В условиях антициклональной погоды и длинного светового дня (в окрестности летнего солнцестояния) прогрев воздуха будет интенсивным. В дневные часы в Москве и Московской области прогнозируется сильная жара с температурой до 30…35°. Солнца будет много, несмотря на появившуюся высокую облачность. Прогностические значения УФ-индекса останутся высокими. Следует помнить о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов. Прежде всего старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

11:56 21.06.2021 В минувшее воскресенье, 20 июня, температура в Москве на станции ВДНХ достигла 31,0 °, что всего лишь на 0,1 ° ниже абсолютного максимума, установленного в 1956 году. В центре города, по данным мс Балчуг, в воскресенье было еще жарче, там термометры показали 31,5 °. По области воздух прогревался до 29… 31 °.

11:57 21.06.2021 Во вторник, 22 июня, ночью в Москве 18… 20°, в центре 21… 23°, 15… 20°. Днём в Москве 33… 35°, в Подмосковье 30… 35°. Ветер юго-восточный 2−5 м/с.

11:57 21.06.2021 В понедельник, 21 июня, в Москве небольшая облачность, без осадков, сильная жара 31…33°, 28…33°. Ветер слабый.

11:57 21.06.2021 Жара в Москве [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

11:58 21.06.2021 Значения абсолютных максимумов температуры ближайших дней в Москве: 21 июня 34,7 (1901) — рекорд месяца; 22 июня 31,8 (1917); 23 июня 33,6 (1948); 24 июня 33,5 (1948); 25 июня 33,1 (2010); 26 июня 33,6 (2010); 27 июня 32,0 (2013).

11:58 21.06.2021 Спасение от жары. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

12:01 21.06.2021 В Иркутской области сегодня, 21 июня, с 15:00 до 18:00 часов ожидается резкое ухудшение погодных условий: в регион идут сильные дожди, грозы. Также синоптики предупреждают о грозах и в городе. Сила ветра при этом может составить 16−21 м/с. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram попросил население воздержаться от загородных поездок. Читайте подробнее: Жителей Приангарья предупредили о резком ухудшении погоды

12:17 21.06.2021 На Северный Кавказ надвигается сильная жара. В ряде субъектов округа столбики термометров будут подниматься до +35−40°С. Особенно жаркой станет наступившая трудовая неделя для жителей Ставрополья (кроме юго-западных районов), где воздух прогреется до + 40°, сообщили 21 июня в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: Ливни на Северном Кавказе сменятся 40-градусной жарой

12:24 21.06.2021 В Удмуртии аномально жаркая погода сохранится до конца текущей рабочей недели. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при грозах может быть порывистый ветер. Читайте также: В Удмуртии текущая неделя будет аномально жаркой

12:32 21.06.2021 Владимир Путин поручил Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12:32 21.06.2021 Последствия потопа в Ялте. yalta.rk.gov.ru

12:54 21.06.2021 В период 21−23 июня в Якутии в оленеводческих районах — Оленекском, Булунском, Кобяйском, Жиганском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Томпонском — ожидается сильная жара с максимальной температурой +30… +34°.

12:55 21.06.2021 В период 14−17 часов 22, 23, 24 и 25 июня в Калмыкии ожидается сильная жара (температура 42…43°).

12:56 21.06.2021 Парк. Солнечная погода [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

12:59 21.06.2021 Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой поручено принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки. Министру обороны Сергею Шойгу поручено привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется. Дано также поручение главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку экстренных служб на полуострове и принять необходимые меры для экстренной ликвидации последствий непогоды. Главе Крыма Сергею Аксенову поручено самым активным образом участвовать в соответствующих работах, которые по указанию президента получат экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне.

12:59 21.06.2021 Владимир Путин дал ряд поручений в связи с наводнениями в Крыму, сообщает пресс-служба Кремля.

13:00 21.06.2021 Набережная Ялты после потопа. rk.gov.ru

13:05 21.06.2021 Роспотребнадзор предписал приостановить использование пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя.

13:06 21.06.2021 Севастополь. Фото с веб-камеры

13:08 21.06.2021 В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором незамедлительно организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию руководителя Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы.

13:09 21.06.2021 Чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс) объявлена в Левобережье Саратовской области до 25 июня. До конца недели местами по региону ожидается температура воздуха до +38 градусов. По ночам воздух остынет до +17 градусов. Осадков не предвидится. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидается 40-градусная жара

13:09 21.06.2021 Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в Крыму. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые 2 часа.

13:09 21.06.2021 В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней. Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

13:09 21.06.2021 Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю организована работа «горячей линии» для населения по вопросам качества питьевой воды, несвоевременного подвоза воды, проведения дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев (+7−978−919−11−44).

13:10 21.06.2021 Последствия непогоды в Феодосии. feo.rk.gov.ru.

13:10 21.06.2021 По состоянию на 8:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка в Крыму и Севастополе стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено, сообщает Роспогтребнадзор.

13:12 21.06.2021 В Крыму, пострадавшем из-за сильных ливней, следует обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Такое поручение президент РФ Владимир Путиндал вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщил 21 июня журналистам пресс-секретарь президентаДмитрий Песков. «Остро стоит вопрос санитарно-эпидемиологических мер, и соответствующее поручение дано Голиковой», — отметил Песков.

13:15 21.06.2021 По информации ГУП «Водоканал — ЮБК», на данный момент водовозки находятся в следующих районах Ялты: Гаспра: — ул. Лесная, 7 — ул. Алупкинское шоссе, 24 — ул. Севастопольское шоссе, 52 Ялта: — ул. Руданского, 49 — ул. Ломоносова, 51 -ул. Бирюкова (Скорая помощь) Никита, 55.