Москва, , 11:05 — REGNUM В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшихся в Женеве, позиции лидеров двух стран по Белоруссии разошлись. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Естественно, расхождения по Белоруссии», — сказал он.

В то же время, представитель Кремля отметил, что «Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня» женевского саммита».

Также представитель Кремля указал, что участие США в нормандском формате по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не обсуждалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве, прошла «скорее со знаком плюс».