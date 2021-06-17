Москва, , 10:59 — REGNUM В Соединенных Штатов понимают, что альтернативы Минским соглашениям нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений.

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